«المركزي للتعمير»: نوافق على أي مشروع حاليا خلال 10 ثوان بدلا من شهر

علق اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على حصول الجهاز المركزي للتعمير لشهادتي «أيزو» في تطبيق المواصفات القياسية، قائلا إن الجهاز يعد أحد الأجهزة الكبرى في وزارة الإسكان وذراعها التنفيذية، ويضم 10 أجهزة على مستوى الجمهورية وجهاز لتدريب العاملين على حرف التشييد والبناء ومعدات التشييد.

انتشار كبير للجهاز على مستوى الجمهورية

وأضاف «نصار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق ومحمود السعيد، اليوم السبت، أن كل جهاز من هذه الأجهزة التنفيذية يتبعه عدد من المناطق في كل محافظة منطقة، وبالتالي انتشاره على مستوى الجمهورية انتشار كبير، ويقوم بالعديد من المشروعات الكبيرة على مستوى الدولة وفي كافة المستويات.

وأشار إلى أن الجهاز كان يجد صعوبة في الحصول على بعض المعلومات وبعض الوثائق التاريخية داخل الجهاز، وتنظيم العمل داخل الجهاز لسرعة الأداء والتنفيذ، خاصة أنه يوجد مشروعات يجرى تنفيذها من كباري وطرق خلال شهرين أو 3 أو 4، وبالتالي كان لابد أن يواكبه حجم من العمل الإداري والتنفيذي داخل الجهاز يتسم بالسرعة لتنفيذ هذه المهام.

الموافقة على أي مشروع في ثوان معدودة

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن أي مشروع يجرى طرحه في الجهاز، كان يتم إرساله عن طريق البوابة الإلكترونية، ثم يجرى تصميمه ونشره، والتواصل مع الأجهزة عن طريق «البوسطة» في الماضي، ولكن هذا الكلام غير موجود ويتم في ثوان معدودة، ويتم إرساله من أي جهاز على مستوى الجمهورية بالتصديق على معلومة معينة، ويتم معرفتها في نفس التوقيت، «بمجرد ما بتتعرض بيضغط على الزار بتكون عنده الموافقة في 10 ثوان بدلا من شهر».

ولفت أن هذا من شأنه سرعة تنفيذ المشروعات وصرف مستحقات العامل والشركات، مشيرا إلى أن شهادات الأيزو التي جرى الحصول عليها هي شهادات جودة يتم تطبيقها داخل الجهاز المركزي للتعمير ومتابعتها من معهد الجودة لتنفيذ الإجراءات بصورة حضارية ورقمية.