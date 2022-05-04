المغربي دوزي يطرح كليب أحدث أغنياته «مستحيل».. «فيديو»

طرح المطرب المغربي دوزي، على يوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، أحدث فيديو كليب لأغنيته «مستحيل»، التي يقدم خلالها حالة غنائية عاطفية ورومانسية خاصة، وهي أول أغنية لـ«دوزي» هذا العام.

تصوير فيديو كليب أغنية «مستحيل» في تركيا

تعاون الدوزي في «مستحيل» مع الكاتب محمد المغربي، والألحان مع الفنانة أميرة زهير، إلى جانب الموزع الموسيقي المغربي رشيد محمد علي، وجرى تسجيلها في استوديوهات بين بلجيكا والمغرب.

اختار الدوزي تصوير فيديو كليب الأغنية بتركيا مع المخرج السينمائي التركي كمال باشبوغ، الذي سبق له التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا.

الدوزي يغني باللهجة العراقية

يستعد الدوزي للغناء باللهجة العراقية بعد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع كليب غنائي في أول تعاون رسمي بين الدوزي ومنصة أنغامي للموسيقى، والمقرر صدورها في الأشهر القليلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدوزي يستعد لجولة فنية تشمل عدة دول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا لإحياء مجموعة من السهرات الفنية.

الفنان الشاب دوزي بدأ حياته الفنية وهو في عمر 6 سنوات، وحصل على لقب أصغر مغني راي، واستطاع أن يصل إلى العالمية بعد استقراره في بلجيكا مع عائلته وغنائه في عدد من الدول الأوروبية.