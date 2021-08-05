المطرب المغربي محمد الريفي يجري عملية جراحية دقيقة

خضع الفنان المغربي محمد الريفي لعملية جراحية عاجلة في الأمعاء خلال الساعات الماضية، إثر أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

محمد الريفي داخل العناية المركزة بالدار البيضاء

وعلمت «الوطن» من مصادر من داخل أسرة محمد الريفي، أن الفنان تعرض لأزمة صحية صعبة خلال الفترة الماضية خلال وجوده في الدار البيضاء، وعلى إثرها جرى نقله للعناية المركزة وإجراء العملية الدقيقة.

وأشارت المصادر إلى أن حالة «الريفي» مستقرة حاليا، ولكنه ما زال داخل العناية المركزة رفقة زوجته ووالدته.

كان المنتج رائد ترك تعاقد مع الفنان محمد الريفي، الفائز بالنسخة الأولى من برنامج «إكس فاكتور»، عقب إعلان سلبية نتائجه الخاصة بتحاليل كورونا للمرة الثانية، بعد عودته إلى وطنه بعد أن ظل في مصر، لمدة تزيد عن 6 أشهر رفقة زوجته، بسبب الإجراءات الاحترازية، التي فُرضت للتصدي لجائحة كورونا.

وقال المنتج رائد ترك، في بيان رسمي، منذ عدة أشهر، إن شركته الإنتاجية لها طابع خاص ومميز، في اختيار أعمالها مثل فيلم «رحلة العائلة المقدسة»، الذى يشارك فيه عدد من نجوم السينما العالمية، الذين تم التعاقد معهم، وأيضا فيلم آخر «يهود الإسكندرية»، الذى سيتم تصويره في اليونان، وعدد آخر من الأفلام والأغنيات.

محمد الريفي مطرب مغربي، فائز بلقب «ذا إكس فاكتور آرابيا» الموسم الأول من النسخة العربية، وفاز باللقب على حساب كلا من إبراهيم عبد العظيم من ليبيا وأدهم النابلسي من الأردن.