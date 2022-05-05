سمر العمريطي: قالولي جهاز رسم المخ «مقفول عليه» ومعملوش حاجة غير المحلول

كشفت الدكتورة سمر العمريطي، صاحبة الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي هاجمت فيه أحد المستشفيات الخاصة، تفاصيل ما حدث مع نجلها في العناية المركزة، مشيرة إلى أنها طلبت جهاز رسم المخ، ولم يجر عمل رسم المخ له، مضيفة: «قالوا لي هنعمل مقطعية ورنين وبعدين رسم المخ فوق وننيمه بالجهاز ساعتين تلاتة، وأنا مشيت وكلمته بعدها بساعة قالي إنه عمل مقطعية ورنين وقولت له اديني الدكتور قالي مش موجود، الممرض بس اللي موجود».

رفضت الخروج وصورت فيديو وهمي

وأضافت سمر العمريطي في حديثها لمرسل تليفزيون «الوطن»: «كلمته بعدها بساعة قالي يا مامي أنا عايز أنام، واتصل بعدها بوالده وقاله انهم كتبوا له خروج وطالبين والده وسألته عملوا لك رسم مخ قالي لا، وأنا كلمتهم فين المقطعية وفين الرنين وفين رسم المخ قالوا إن الاستشاري شاف الأشعات على واتساب، وقال مش محتاج، قولت لهم أنا أمه وعايزة رسم مخ ومين قال إنه مش محتاج، ويا ريت كنتوا قولتوا لي من الأول».

وأشارت سمر العمريطي إلى أنها تحدثت مع طبيب شاب ولم يستطيع الرد عليها كطبيبة، وأنها رفضت الخروج به بهذا الشكل، وصورت فيديو بشكل وهمي، وهددتهم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها طلبت التقارير ورد عليها أحد الأشخاص بأن هذه التقارير والأشعات تخرج بعد 24 ساعة.

معملوش معاه أي حاجة غير محلول ملح

وتابعت سمر العمريطي المعروفة اعلاميًا بـ سيدة مستشفى السلام: «معملوش معاه أي حاجة غير إنهم أدوله محلول ملح وكانيولا واحدة، وأنا متكلمتش في فلوس خالص، ولقيت والده داخل وبيقولوا له انت ليك 4000 جنيه وتعالى بكرة خدهم».

ونوهت إلى أن أحد الأشخاص العاملين في المستشفى تعاطف معها، وأخبرها أن جهاز رسم المخ «مقفول عليه بالمفتاح والاستشاري مسافر»، وطلب منها نقله لمستشفى آخر لعمل رسم مخ ورنين، موضحة: «حسيت إن أنا مقهورة قوي»، متسائلة: «طب هما عملوا كده مع طبيبة ومع حد قالوا له ادفع دفع أومال لو حد تاني مبيفهمش كان زمانه فرح واخد ابنه وخرج وعاش ابنه حياته عادي».

واختتمت حديثها مؤكدة: «الدكتور الإداري اللي وقفني قالي أكبر ما في خيلك اركبيه وده اللي عندنا، وكل اللي كان عنده خشوا الحسابات وخدو الورق»، لافتة إلى أنها سجلت الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرته.