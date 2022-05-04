عاجل.. أول رد من «الصحة» على فيديو سمر العمريطي بمستشفى السلام الدولي

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله سيدة تدعى سمر العمريطي، وقالت إنها طبيبة ودفعت مبلغ 30 ألفا لمستشفى السلام الدولي مقابل علاج ابنها المريض، إلا أنها فوجئت بطاقم التمريض في المستشفى يقول لها إن الطبيب المختص برسم المخ غير موجود بالمستشفى وأنه سافر لقضاء إجازة العيد في العين السخنة، وأن الغرفة التي يتواجد بها جهاز رسم المخ مغلقة بمفتاح مع الدكتور المتواجد بالعين السخنة، حسب قولها في الفيديو.

وقال «عبدالغفار» لـ«الوطن»، إنه جار التحقيق في الموضوع، مؤكدا أن وزارة الصحة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المستشفيات لتوفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

من جانبه، ردت مصادر في مستشفى السلام الدولي، على ما قالته سمر العمريطي، أن المستشفى ستتبع الطرق الشرعية والقانونية ولن تنجذب وراء التراشق الإعلامي، مؤكدة أن الواقعة غير سليمة وأن المستشفى تتمتع بسمعة طبية عالية.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الكلام المذكور لا يمكن أن يكون سليما، فكيف يمكن أن تكون مستشفى بلا أطباء، مؤكدة إنها ستتبع الطرق القانونية في الرد على ما ذكر في الفيديو، مؤكدا على أن المستشفى لها تاريخ طبي طويل ومعروف ويعمل بها أفضل الأطباء في مصر.