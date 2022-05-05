التجارة: «الصادرات والواردات» استقبلت 27 ألف رسالة خلال 3 أشهر

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الربع الأول من العام الجاري «يناير - مارس» 2022، عن أنّ الهيئة استقبلت 26 ألفا و724 رسالة، تضمنت 13 ألفا و559 رسالة واردات صناعية و13 ألفا و165 رسالة واردات غير صناعية، حيث بلغ عدد الرسائل الصناعية المقبولة 12 ألفا و941 رسالة، كما بلغ عدد الرسائل غير الصناعية المقبولة 12 ألفا و782 رسالة.

ميكنة خدمات المصدرين والمستوردين

وقالت جامع، إنّ الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة العمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يسهل حركة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، مشيرةً إلى أنّ الفترة الحالية تشهد تطوير مختلف فروع الهيئة وميكنة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، إضافة إلى إنشاء عدد كبير من المعامل الجديدة لتغطي جميع بنود الصادرات والواردات.

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنّ الهيئة تنفذ دورا محوريا لحماية المواطنين من تداول السلع والمنتجات الرديئة بالسوق المحلي، كما تسهم في الحفاظ على سمعة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال فروع الهيئة المنتشرة بالموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية لتقديم الخدمات المتعلقة بمنظومة التجارة الخارجية.

وأضاف النجار، أنّ الهيئة انتهت خلال الفترة محل التقرير، من إصدار 99 ألفا و210 شهادات منشأ، إلى جانب إجراء الفحص المعملي لـ50 ألفا و552 عينة، منها 34 ألفا و633 عينة بالمعامل الغذائية والكيماوية و15 ألفا و919 عينة بالمعامل الصناعية، لافتا إلى أنّ الهيئة أصدرت 7 آلاف و57 تسجيلا تجاريا، تضمن 2057 سجل مستوردين و1901 سجل مصدرين، و430 سجل للوكلاء التجاريين و1965 سجل مستلزمات إنتاج، و504 سجل وسطاء عقاريين، و200 سجل لوكالات الدعاية والإعلان.

برامج تدريبية

ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأنّ الهيئة نظمت برامج تدريبية لـ485 متدربا في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد وبرامج الجودة والسلامة والصحة المهنية، كما ساهم التطور الكبير الذي يشهده الموقع الإلكتروني للهيئة في تخطي عدد الزائرين 33 ألف زائر، كما تلقت الهيئة 340 استفسارا، وأعدت 7 آلاف و568 تقرير قطاع أعمال.