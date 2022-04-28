وفاة عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، الدكتور هاني السعيد عميد كلية التجارة في جامعة قناة السويس إثر أزمة قلبية مفاجأة.

وقال مقربون من «السعيد» إنه لم يمر بأي أزمة صحية خلال الفترة الماضية ومارس مهام عمله أمس في الجامعة في محافظة الإسماعيلية بشكل طبيعي دون أي تغيير.

الجامعة تنعي الفقيد

ونعت جامعة قناة السويس عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة الدكتور هاني السعيد داعين المولي عز وجل لن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

كما نعت الصفحة الرسمية لكلية التجارة في جامعة قناة السويس وفاة الفقيد وسط حالة كبيرة من حزم الطلاب في الجامعة.

طلبة ومواطنون ينعون الفقيد

ونعى عدد كبير من مواطني الإسماعيلية الفقيد عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مواطنون أن الفقيد كان يرتبط بعلاقات قوية مع الطلاب ومع أصدقائه وزملائه في العمل.

ونشر مدحت غالي أحد أصدقاء الدكتور هاني أنه التقاه قبل ساعات قليلة من الوفاة مع بعض الأصدقاء، مشيرا إلى أنه كان حريصا علي السلام علي الجميع بحرارة شديدة وكأنه يودع الجميع قبل الرحيل.

وبحسب بعض المقربين من الدكتور هاني السعيد فإنه من المفترض تشييع جثمان عميد كلية التجارة ظهر اليوم الخميس من مسجد المطافئ في قلب مدينة الإسماعيلية علي مقابر الأسرة.