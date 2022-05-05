حديقة الحيوان بالإسكندرية تسجل اليوم أعلى إيرادات في عيد الفطر

سجلت حديقة الحيوان في الإسكندرية، اليوم، أعلى إيرادات خلال 3 أيام عيد الفطر، وذلك مع استمرار توافد الأهالي على الحديقة للاستمتاع والتنزه ومشاهدة الحيوانات والتواجد داخل الحديقة، خاصة بالتزامن مع التزاحم على الشواطئ والمنتزهات.

حديقة الحيوان في الإسكندرية

وشهدت حديقة الحيوان في الإسكندرية، طوابير أمام أبوابها بداية من الساعة 9 صباحا موعد الفتح، وصولاً إلى الساعة الخامسة مساءً موعد الغلق، حيث توافدت أعداد كبيرة على مدار أيام عيد الفطر واليوم أيضا، للاستمتاع مع الحيوانات، خاصة أن سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد الواحد.

إقبال كبير على حديقة الحيوان في الإسكندرية

ورصدت «الوطن» تواجد الزوار والمصطافين داخل حديقة الحيوان، حيث استقبلت أهالي من المحافظات المجاورة كالبحيرة، وذلك لمشاهدة ولادة الحيوانات الجديدة وإطعام الحيوانات والتصوير مع القرود والأسد وكلب البحر.

وقالت الدكتورة نبيلة عزيز، مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، إن الحديقة استقبلت أعدادا كبيرة من الجمهور خلال اليومين الثاني والثالث للعيد واليوم أيضا، وذلك بعد تواجد الآلاف من الزوار للاستمتاع بالحديقة والحيوانات مع توفير كافة سبل وسائل الراحة والاستمتاع والأمن خلال اليوم من قبل إدارة الحديقة.

وأضافت «عزيز» لـ«الوطن»، أن عيد شم النسيم شهد إقبالا متوسطا من قبل المواطنين بسبب شهر رمضان، إلا أن الجميع أحب التواجد والاستمتاع في عيد الفطر، خاصة مع وجود مساحات خضراء في الحديقة وتنظيفها وحيوانات جديدة، إضافة إلى الملاهي وألعاب الأطفال.

وأكدت أنه تم تجهيز حديقة الحيوان من أجل استقبال الزوار وتنظيفها، مع نشر كافة التعليمات الخاصة بالتعامل مع الحيوانات والحفاظ على نظافة وجمال الحديقة أثناء زيارتها.