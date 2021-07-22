تزايد الإقبال على حديقة الحيوان بالإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية ارتفاعاً في نسبة إقبال الجماهير خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ليصبح اليوم الثالث هو الأكثر إقبالاً عن اليومين الماضيين، حيث استقبلت الآلاف من مواطني الإسكندرية والمحافظات المجاورة، لقضاء عطلة عيد الأضحى، وذلك بالتزامن مع قرار فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ لأول مرة، بعد غياب بسبب فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة نبيلة عزيز، مديرة حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، إن الحديقة شهدت إقبالاً جيداً اليوم الخميس، بعدما شهدت دخول 8 آلاف مواطن أمس الأربعاء، الأمر الذي يزداد يوماً عن الآخر، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجراءات احترازية في حديقة حيوان الإسكندرية خلال عيد الأضحى

وأضافت «عزيز»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحديقة طبقت كافة الإجراءات الاحترازية لدخول المواطنين، مع زيادة أعداد منافذ بيع التذاكر، لمنع التكدس أثناء قطعها، بالإضافة إلى إرشادات التباعد الاجتماعي، مشيرةً إلى تكثيف التواجد الأمني في محيط الحديقة، مع تواجد عربة إسعاف، تحسباً لأي حالات طارئة.

طوارئ في حديقة حيوان الإسكندرية خلال عيد الأضحى

وأكدت أن الحديقة أعلنت حالة الطوارئ، بالنسبة للعمال والإداريين، حيث يتواجد الجميع منذ أول يوم، من أجل إسعاد الجماهير، وتنظيم الدخول والخروج، والاستمتاع بجو الحديقة خلال فترة العيد، مع الحد من أي أعمال شغب أو مخالفات قد تحدث، مؤكدةً أن ذلك قد تحقق بعدم رصد أي مخالفات أو حالات تحرش أو غيرها من الأمور المسيئة التي قد تصاحب التجمعات.

حديقة حيوان الجيزة مدت الإسكندرية بحيوانات

وأوضحت مديرة حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية أن حديقة الحيوان بالجيزة زودت حديقة النزهة بعدد من الحيوانات، أبرزها «الجنو، ونسناس المونة، وأبو عدس، وأبو عوق، والطواويس، والكباش»، وغيرها من الحيوانات التي تشهد إقبالاً من قبل رواد الحديقة من أبناء الإسكندرية والمحافظات المجاورة.