مصرع 9 بينهم أطفال غرقا في أول وثاني أيام عيد الفطر من الإسكندرية لسوهاج

شهدت عدد من المحافظات خلال الآونة الأخيرة بعض حوادث الغرق التي راح ضحيتها عدد من الأطفال والشباب، واستمرت خلال أيام العيد، وأبرز الأحداث التي هزت المجتمع المصري، غرق ثلاثة أطباء أشقاء في ترعة جلبانة، بمحافظة الإسماعيلية أثناء عودتهم من جامعة سيناء، إلى مقر إقامتهم بمحافظة دمياط، حيث سقطت سيارتهم داخل الترعة، ما أدى لغرقهم ونجاة صديقهم الرابع.

واقعة غرق 8 أطفال بالبحيرة

وتلى واقعة الأطباء الثلاثة، غرق 8 أطفال بترعة السوالم بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث غرق «تروسيكل» كان يستقله الأطفال في طريق عودتهم من عملهم بمصنع بطاطس، في أواخر أيام رمضان المنقضي.

الاستحمام بنهر النيل ثاني أسباب الغرق

ولكن حوادث السيارات ليست السبب الوحيد للغرق، فمع قدوم الموجة الحارة وارتفاع درجة الحرارة، شهدت العديد من محافظات مصر، غرق أكثر من شاب، دفعته حرارة الجو للسباحة، ليلقى مصرعه غرقا.

ويرصد «الوطن» أبرز حالات الغرق، خلال الـ48 ساعة الماضية، والتى كان لمحافظة سوهاج نصيب الأسد منها بغرق 7 أشخاص خلال أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك ، بينهم عدة أشقاء.

غرق شقيقين بنهر النيل ونجاة الثالث بسوهاج

بدأت بغرق شقيقين ونجاة الشقيق الثالث بالساعات الأولى من عيد الفطر المبارك، حيث لقى كل من «عبد الناصر ح ج ع» 31 عاما، عامل، وشقيقه «عمر ح ج ع» 20 عاما، عامل، ويقيمان بمحافظة أسيوط مصرعهما غرقا بنهر النيل في دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، حيث هربا من حرارة الجو ورغبل في قضاء وقت ممتع رفقة شقيقهما الثالث «أحمد ح ج ع»، 30 عاما، فقرروا النزول لنهر النيل للاستحمام، ليلقى الشقيقان مصرعهما، ويتم إنقاذ شقيقهما الثالث والذي أكد عند سؤاله عدم إجادة أشقائه للسباحة، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى طما المركزى، وأرجع تقرير الطب الشرعى أسباب الوفاة لحدوث اختناق نتيجة إسفكسيا الغرق.

مصرع شاب بأول أيام العيد أراد الاستحمام أثناء «فسحة العيد»

فيما لقى شاب بالعقد الثاني من العمر مصرعه غرقا بنهر النيل أول أيام عيد الفطر المبارك، كان قد ذهب للاستحمام بنهر النيل رفقة أصدقائه ابتهاجا بالعيد ورغبة في اكتمال مظاهر «فسحتهم» بالسباحة في مرسى الخازندارية ليلقى مصرعه غرقا لعدم إجادته الباحة وتنقل جثته لمشرحة مستشفى طهطا المركزي.

مصرع 4 فتيات من عائلة واحدة بسوهاج

بينما لقيت 4 فتيات، شقيقتان وابنتا أعمامهما، مصرعن غرقا بترعة الفاروقية مساء اليوم أثناء قيامهن بغسل بعض الملابس ومفرش الحصاد بالترعة.

مصرع شاب بالدقهلية ومئات من الأهالي تشيع الجثمان

وبالانتقال لمحافظة الدقهلية لقى طالب مصرعه غرقا في مياه النيل، بثاني أيام عيد الفطر المبارك عندما أراد الاستحمام في النهر، أمام قرية الضهرية التابعة لمركز شبين، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة «أحمد عادل»، 15 عاما، من نهر النيل، ليتم نقلها لمشرحة مستشفى شربين المركزى حيث تم التصريح بالدفن، وقد تم مواراة جسده في جنازة جمعت المئات من أهالى قريته لتوديعه.

وفاة شاب عشريني بمياه الإسكندرية وجار البحث عن جثمانه

ومن محافظة القليوبية لمحافظة الإسكندرية، حيث لقى محمد كرم، الشاب العشريني المقيم بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بأحد شواطئ «الهانوفيل» وتم انتقال فريق «غواصين الخير» للبحث عن جثمانه وانتشاله من مياه البحر المتوسط.

إحصائيات عالمية بحوادث الغرق

وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية 2021 فإن حوادث الغرق تمثل ثالث أهم أسباب الوفاة عالميًا، حيث تمثل نسبة 7% من مجموع الوفيات، عالميا بعد نسبة الوفاة بسبب الإصابات والتي تبلغ 9%، وأن حوادث غرق الذكور ضعف حوادث غرق النساء عالميا.