هيئة المساحة: قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية

قال المهندس علي منوفي، رئيس هيئة المساحة بوزارة الموارد المائية والري، إن العمل مستمر مع وزارتي التخطيط والزراعة واستصلاح الأراضي، من أجل تنفيذ مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، فضلاً عن بناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مشروع إنشاء قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية، هدفه العمل على تسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية، على أن يتم ربطها ببطاقة الرقم القومي للحائز، الأمر الذي يسهم فى ضبط الزمام الزراعي ودعم اتخاذ كل القرارات، ووضع الاستراتيجيات الزراعية، كذلك يساهم في توزيع الأسمده المدعمة، ويضمن وصول الدعم الحكومي للأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي إلى مستحقيها.

تبسيط دورات العمل وتحسين خدمات المزارع

أضاف أن ذلك كله، يسهم في تبسيط دورات العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمزارع، إعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، وتطوير بطاقة الحيازة، وسهولة التبادل والعرض والتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازة الزراعية، كما يرصد المشروع التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء على الزمام المنزرع أو تلك الأراضي التي تم تغيير النشاط المخصصة له، أو الأراضي المغتصبة من أملاك الدولة خارج الزمام.

أصول علم المساحة والخرائط

أكد أن الهيئة المصرية العامة للمساحة، تمتلك من القدرات التي تمكنها من المشاركة فى تنفيذ مشروع ميكنة الحيازة الزراعية، كذلك تمتلك قدرات لتنفيذ ما يتعلق بالخرائط الرقمية المطلوبة لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون جميع البيانات الجغرافية التى تنتجها وتستخدمها الجهات الحكومية، مبنية على أساس جغرافي موحد، ووفق معايير ثابتة وراسخة، وطبقا لأصول علم المساحة والخرائط.

أشار إلى أن الهيئة تستعين بأحدث الطرق لترسيم حيازة الأراضى الزراعية، وعلى رأسها التصوير الجوي، لتحقيق أعلى درجات الدقة فى ترسيم الأراضى المنزرعة، كما تستعين بمصادر متنوعة من البيانات تجمع بين الدقة المناسبة والسرعة، ولها قيمة اقتصادية كبيرة، وهو ما يحقق أقصى استفادة من توافر محتوى قواعد البيانات، التي تمتلكها الهيئة، لكي تكون النواة التي يتم البناء عليها، لبيانات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.