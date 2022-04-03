الإجراءات المطلوبة لفصل حد الملكية من هيئة المساحة.. جهز 3 مستندات

تقدم الهيئة المصرية العامة للمساحة، العديد من الخدمات للمواطنين، منها ما يتعلق بفصل حد الملكية بين الأهالي وأصحاب الشأن، وكذا بين الأهالي والجهات الحكومية الأخرى، وأيضا بين الجهات الحكومية مع بعضها.

تلجأ الدولة في كثير من الأحيان إلى تخصيص جزء من الأرض لإنشاء مشروع منفعة عامة عليها مثل بناء مدرسة أو مستشفى، وقد تكون هذه الأرض المخصصة تابعة لولاية جهة حكومية مثل أملاك الدولة الخاصة، وهنا يكمن دور الهيئة المصرية العامة للمساحة والمديريات التابعة لها في تنفيذ هذا القرار على الخرائط المساحية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» قائمة بالمستندات التى حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية لإجراءات فصل حد الملكية.

المستندات المطلوبة لفصل الحد

أورنيك الأرض المخصصة من ثلاث صور.

قرار التخصيص من الوزير المختص.

تحديد الجهة المخصص لها الأرض.

الإجراءات الفنية المطلوبة لفصل الحد

بحث الأورنيك على الخرائط والسجلات المساحية بالمديرية المختصة.

عمل مقايسة تقديرية للأعمال المساحية وتخطر بها الجهة المستفيدة.

تحديد ميعاد للانتقال إلى الطبيعة في وجود مندوبي الجهة المخصص لها والجهة صاحبة الولاية.

الرفع المساحي لقطعة الأرض المخصصة وعمل محضر يفيد تحديد الموقع بمعرفة وإرشاد الجهة صاحبة الولاية.

تحشية ماتم رفعه بعد أخذ الجشني اللازم على خرائط مقياس 2500:1 من ثلاث صورة.

تحرير استمارة 374 مساحة موضحاً بها زمام القرية والحوض ورقم القطعة من ثلاث صور.

تحرير كشف تحديد للقطعة المخصصة من ثلاث صور.

تجمع الخرائط السابقة وكذلك استمارة 374 مساحة وكشف التحديد وقرار التخصيص ومحضر التسليم بالطبيعة من ثلاث صور وترسل إلى الإدارة المركزية لشؤون المساحة بالمناطق لإعتمادها.

إرسال صورة معتمدة إلى الجهة المخصص لها الأرض وصورة إلى الجهة المنزوع منها الأرض المخصصة والضرائب العقارية ومديرية المساحة مع حفظ صورة كاملة من جميع المستندات بمكتب الحفظ الفني بالمديرية.