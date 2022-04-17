خرائط ابن بطوطة وآثار طيبة والحملة الفرنسية.. هيئة المساحة تقدم خدمات جديدة

تقدم هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، العديد من الخدمات، من بينها تلك التي تتعلق بإصدار الخرائط التاريخية، التي تم رسمها في عصور سابقة بأيدي صناع الخرائط الموهوبين في رسم الخرائط لذلك كان يسمى علم الخرائط، قديما بفن رسم الخرائط.

وقالت هيئة المساحة، في تقرير لها، إنه من الملفت للنظر دقة رسم الخرائط، وكذلك دقة توضيح المرتفعات والمنخفضات عن طريق (الهاشور) والظلال اللونية، التي توضح المرتفعات والمنخفضات وتوضح كذلك الأعماق المختلفة من المياه، مضاف إليها الكتابات المتنوعة الأحجام حسبما يتفق مع حجم المعلم وأماكن الكتابات على الخريطة.

الخرائط القديمة أكثر دقة وجمالاً

أوضحت الهيئة، إنه لمن المدهش أيضا، الأحبار التي كانوا يستخدمونها، التي تبقى على مر السنين بهذا الرونق، وتلك الجودة، ورغم تقدم علم إنتاج الخرائط، واستخدام الأجهزة الحديثة والكمبيوتر فى إنتاج الخرائط، إلا انه تظل الخرائط القديمة أكثر دقة وجمالاً وقراءة من الخرائط الحديثة.

وتحتوى قاعدة البيانات الخاصة بمجموعات الخرائط التى تم أرشفتها على مجموعة خرائط المواصلات وخرائط المدن وخرائط التاريخ وخرائط أثار طيبة، وترجع بعض هذه الخرائط إلى القرن الثامن عشر الميلادى إما مقاييس الرسم فما بين 200/1 إلى 6/1 مليون.

خرائط أصلية لمدينة القاهرة

من بين تلك الخرائط تلك التي قام برسمها الرحالة العربي ابن بطوطة فى العالم القديم، وحققها الشيخ محمد فخر الدين مدرس الجغرافيا والتاريخ بدار العلوم، وخرائط الحملة الفرنسية لمصر، والخرائط القديمة لبعض الدول بقارة افريقيا وخرائط آثار طيبة، وخرائط المدن المصرية القديمة وخرائط الزمامات المختلفة للراضي الزراعية التي تعود للعام 1887، وخرائط المواصلات تعود للقرن التاسع عشر، كذلك تقدم الهيئة خرائط أصلية لمدينة القاهرة، تعود إلى عام 1907.

يمكن الحصول على تلك الخرائط، عبر التقدم بطلب إلى هيئة المساحة بالدقي، أو الميديريات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.