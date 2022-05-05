القصير يتفقد الأجهزة الخدمية ويشكر العاملين.. ويوجه بالتعامل بجدية مع الشكاوى

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أقسام المعمل المركزي لتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، للاطمئنان على سير العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكّد وزير الزراعة أنَّ كل القطاعات الخدمية بالوزارة في حالة عمل دائم خلال فترات الإجازة والراحات، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمربيين، ودعم قطاع الصادرات الزراعية المصرية.

القصير يشكر العاملين بمعمل متبقيات المبيدات وحماية الأراضي والخط الساخن

وأشار القصير إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعمل في دعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية، ودعم المصدرين، حفاظا على سلامة الغذاء، والتأكيد على جودة الصادرات الزراعية، التي تتمتع بسمعة طيبة بين دول العالم، لافتًا إلى أنَّ هذا المعمل حاصل على العديد من الشهادات العالمية التي تؤكّد جودة التحاليل ودقتها.

ومن جهتها، أكّدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، استمرار المعمل خلال إجازة العيد فى استقبال وتحليل العينات الخاصة بالصادرات والواردات الزراعية المصرية محافظة على استمرار نفاذ الصادرات الزراعية المصرية لكل الأسواق العالمية ولضمان سلامة وجودة الواردات الغذائية، إذ تمّ تنفيذ التحاليل المطلوبة لـ2000 عينة شاملة عينات الصادرات والواردات الغذائية.

كذلك جاءت عينات القمح من أهم العينات الغذائية التي تمّ تحليلها خلال إجازة العيد، وجرى تنفيذ كل التحاليل التي طلبت لها في أسرع وقت وإرسال النتائج للجهات المعنية لسرعة اتخاذ القرار وتوريد شحنات القمح لما لها من أهمية استراتيجية فى هذه الظروف العالمية المحيطة.

وتفقد وزير الزراعة أيضًا غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، والتقى بالعاملين بها، واطمأن على سير العمل، والتواصل الدائم والمستمر على مدار الساعة مع كل مديريات الزراعة، لرصد حالات التعدي، والتصدي لها، والتعامل معها على الفور.

القصير: الرقعة الزراعية خط أحمر

وأكّد القصير أنَّ الرقعة الزراعية خط أحمر لارتباطها بالأمن الغذائي، وهو ما يعد أمن قومي، لافتًا إلى أن القيادة السياسة تتابع بشكل مستمر هذا الملف، مبينًا أنَّ هناك تنسيق دائم ومستمر مع أجهزة الدولة المختلفة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية، تعد مسؤولية المجتمع بأسره للحفاظ عليها، وعلى ما تبقى من الأرض الزراعية، باعتبارها امن غذائي، ومستقبل للأجيال القادمة، مناشدا وسائل الإعلام والمجتمع المدني المساهمة في التوعية للحد من هذه الظاهرة.

كما تفقد وزير الزراعة أيضًا، منظومة الخط الساخن بالوزارة، مؤكّدًا ضرورة التعامل مع كل الشكاوى الواردة من المواطنين بجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحل تلك الشكاوى.

وفي سياق متصل، توجه القصير بالشكر والتقدير إلى كل العاملين، الذين تحملوا المسئولية خلال فترة الإجازة، وحرصوا على تأدية واجباتهم، والتيسير على المواطنين والمزارعين، والتواجد معهم بشكل دائم، وتقديم الخدمات لهم خلال فترة الإجازة دون توقف.

وأكّد وزير الزراعة أن كل قيادات الوزارة بالديوان العام، ومديرياتها في المحافظات، واصلوا العمل خلال فترة إجازة العيد، وتفقدوا الحقول، لمتابعة العمل، والتواصل مع المزارعين، ومتابعة الملفات المهمة على رأسها حماية الأراضي، فضلا عن عمليات الحصاد والتوريد لمحصول القمح بكل المحافظات.

وأشار القصير إلى أنَّ موسم القمح هذا العام مبشر بالإنتاجية العالية، التي قد تصل إلى 10 ملايين طن، لافتًا إلى أنَّ عمليات الحصاد هذا الموسم، تأخرت بسبب التقلبات الجوية، إلا أنَّ هذا الأمر جاء بنتائج إيجابية على إنتاجية المحصول.

وأوضح أنَّ معدلات التوريد هذا العام مرتفعة، وهو ما يؤكّد وطنية المزارع المصري، وحرصه على توريد المحصول، مؤكّدًا أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع وزارة التموين للتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، وحصول المزارعين على مستحقاتهم خلال 48 ساعة على الأكثر، وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالتوريد.