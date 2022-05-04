«الزراعة» تحذر من تذبذب الحرارة وتأثيرها على المحاصيل الحالية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن البلاد تمر بتذبذب في درجات الحرارة من الارتفاع الكبير وحتى الانخفاض الشديد، أما الرياح فسوف تكون نشطة على مناطق الدلتا وتقل نسبياً على شمال الصعيد ومعتدلة على جنوب الصعيد.

تذبذب درجات الحرارة ما بين الارتفاع الشديد والانخفاض الشديد أدى إلى ضعف النمو

وأوضح فهيم، في تصريحات له اليوم، أن تذبذب درجات الحرارة ما بين الارتفاع الشديد والانخفاض الشديد أدى إلى ضعف النمو نتيجة ضعف عمليات الامتصاص، كما أدى ذلك التذبذب إلى بداية ظهور وانتشار بعض الآفات الحشرية والمرضية الخطيرة، لافتاً إلى أن عودة الحرارة المعتدلة خلال الأيام المقبلة سيكون مفيدا جداً للمحاصيل في مرحلة النضج الأخير مثل البطاطس والبنجر والبصل والبسلة والجزر حيث تزيد الأجواء من التحجيم والأوزان والصلابة والجودة، أما الإجراء المطلوب فهو تكثيف الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم والكالسيوم بورون والبورون 11-14% ومادة مبيوكوات كلوريد 25%، أما مزارعي البصل فيجب تكثيف الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم والكالسيوم بورون والبورون 11-14% ومادة مبيوكوات كلوريد 25%.

ضرورة الرش ضد آفة المن والتربس

وفيما يتعلق بمحصول الفاصوليا أكد على ضرورة الرش ضد آفة المن والتربس التي تزيد بسبب الجو المتذبذب المتقلب ولابد من حقن مبيدات اعفان الجذور مع اقرب رية بمون كت 400 جم + 500 جم توبسين، أما مزارعي الموالح فيجب الرش الوقائي العاجل ضد لفحة الأزهار والانثراكنوز والحشرات القشرية والرش باكروبات مانكوزيب مع ازوكسي استروبين.

وفيما يتعلق بالزيتون من الأصناف الأجنبية فيجب الاستعداد لمعالجة الارتباك الذي سوف يحدث في النمو، وخاصة في مرحلة التزهير وبدايات العقد والزراعات تحت الصوب الزراعية، مع التحسب للزيادة الكبيرة في معدلات تساقط الزهر أو العقد الحديث والري في الصباح مع إضافة جرعة التسميد بالمعدلات 2 كجم سلفات نشادر يضاف إليها 2 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب ( بودرة ) + لتر حمض فوسفوريك (ثم تكرر 3 مرات أسبوعياً) .