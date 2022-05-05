«الزراعة»: صرف مستحقات القمح للمزارعين خلال 48 ساعة فقط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار متابعتها لموسم حصاد القمح بالمحافظات، والتي لم تتوقف خلال أيام عيد الفطر وكذلك متابعة عملية التوريد التي تتم للشون والصوامع ومراكز تجميع القمح بالقرى والنجوع.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة: «إنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات حصاد القمح وتوريده للشون والصوامع ومراكز التجميع وذلك بالتعاون مع وزارة التموين وذلك بهدف تسهيل حصول المزارعين على مستحقاتهم خلال 48 ساعة من توريد المحصول».

توصيات للمزارعين

وأكد الشناوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إصدار عدة توصيات يجب على المزارعين اتباعها للحفاظ على المحصول من الهدر ودرجة النقاوة المطلوبة، موضحاً أن الميكنة الزراعية الحديثة في عملية الحصاد تساهم في الحد من فاقد القمح الذي يصل إلى 20% في بعض الأحيان، وعند الحصاد اليدوي فإن الحصاد يتم عقب غروب الشمس أو قبل الشروق لأن الرطوبة تمنع عملية انفصال السنبلة عن العيدان وبالتالي يقل الهدر.

متى يجب وقف عملية الري؟

وفيما يتعلق بالقمح المتأخر فإنه يجب وقف عملية الري عند تغير لون القمح من الأخضر إلى الأصفر، وهو لون يشير إلى اكتمال عملية النضج وتوقف وصول الغذاء للحبوب، أيضا من ضمن العلامات التي تشير لنضج المحصول أن تكون الحبوب جيدة الصلابة ومتماسكة وسهلة الانفصال عن الغلافين الخارجي والداخلي.

وعقب انتهاء عملية الحصاد فيجب اتباع عدد من العمليات عند التعبئة بوضع مفارش يجمع عليها القمح المتساقط وكذلك تتم التعبئة في عبوات سليمة غير ممزقة، كذلك يجب استخدام العبوات غير المصنوع من مادة البلاستيك، لأنها تؤدي لرفع درجة حرارة الحبوب وزيادة الرطوبة وتصبح البيئة مناسبة لنمو الفطريات الضارة.

أكد أنه تم الاستعداد لموسم زراعة القمح 2023 بتقاوٍ منتقاة عالية الجودة والإنتاجية وذلك لتحقيق ما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي به من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مؤكداً أن العام الحالي شهد توفير 155 ألف طن تقاوٍ منتقاة مقابل 88 ألف طن فقط تم توفيرها للعام الماضي.