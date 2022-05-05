شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص في قانون العمل: «لازم تكمل 50 سنة»

يتساءل الموظفون حول شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص والضوابط الواجب توافرها حتى يتمكّنوا من الخروج من العمل بالقطاع الخاص إلى المعاش مبكراً، لذا تستعرض «الوطن» شروط المعاش المبكر وفقاً لقانون العمل المصري، وتحديداً القانون رقم 12 لسنة 2003.

في نقاط.. شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

وتنقسم شروط المعاش المبكر للموظفين داخل القطاع الخاص إلى الآتي:

1 - في البداية يجب أن يصل سن الموظف أو العامل الذي يرغب في المعاش المبكر إلى 50 عاماً.

2 - لم يقع عليه أي إجراء تأديبي من جانب المؤسسة التي يتبع إليها.

3 - يجب أن تتوافر مدد اشتراك في تأمين كل من الشيخوخة والعجز والوفاة، إذ إنها تعطي الحق في معاش لا يقل عن نسبة 50% من أجر الموظف أو دخل التسوية الأخير.

4 - أن تكون هذه المدد لا تقل عن الحد الأدنى الخاص بالمعاش الذي تمت الإشارة إليه في الفقرة الأخيرة من المادة رقم «24» من ذلك القانون.

5 - يتمّ تسوية كل حقوق التأمينية للعامل، وذلك على أساس مدة الاشتراك على أن يضاف إليها 5 سنوات.

6 - إذا كان الموظف أو العامل قد تجاوز الـ55 عامًا، في حين إن مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عاما، ففي هذه الحالة يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بـ التأمينات الاجتماعية، على أن يُضاف إليها سواء المدة الباقية لبلوغ سن انتهاء الخدمة، أو 5 أعوام، أيهما أقل من الاثنين.

7 - لا يجوز تماماً تعيين من يتمّ إحالته للمعاش المبكر حسب أحكام هذه المادة في أي وحدات خاضعة لأحكام ذلك القانون.

8 - يجب أن تشمل مدة الاشتراك التأميني، مدة اشتراك بشكل فعلي لا تقل عن 240 شهراً، بحيث تكون لمدة 300 شهر بشكل فعلي بعد 5 أعوام من تاريخ العمل في القانون الجديد.

9 - لن يتمّ على الإطلاق إيقاف من استحق المعاش المبكر، إذ أنَّه من يرغب في التقدم إلى صرف المعاش المبكر، ينبغي أن يتمّ توافر الشروط المنصوص عليها بقانون التأمينات مجتمعة.