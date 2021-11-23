مفاجأة قانون التأمينات.. ترقية في حال المعاش المبكر و5 سنوات زيادة

يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية أحد القوانين الهامة التي تشمل عددا كبيرا من المصريين، ويبحث المؤمن عليهم عن مزاياه العديدة، والتي منها أنه يوفر لهم في حالة خروجهم للمعاش المبكر صرف كامل مستحقاتهم.

وتتمثل هذه المزايا في مدد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، ويوضح «الوطن» في السطور التالية بعضها في القانون الجديد.

مزايا قانون التأمينات

واهتم قانون التأمينات الجديد بتوفير العديد من المزايا التأمينية للمنتفع؛ إذ وفر القانون الجديد ما أقره بخصوص المعاش المبكر؛ إذ يحق للموظف الذي تجاوز سن الـ50 أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة يحصل على درجة ترقية إلى الوظيفة التالية لوظيفته.

واوضح قانون المعاشات الجديد أن الترقية إلى الوظيفة التالية إذا لم يتجاوز المؤمن سن الـ 55، وتخطت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، فيكون مُرقى إليها من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتحسب حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، ويضاف إليها 5 سنوات.

مزايا تأمينية بلا نهاية

ونوه قانون التأمينات الاجتماعية إلى أنه يحق للمؤمن عليه إذا تجاوز سن الـ55، وتخطت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، وقتها تحسب حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات، ويضاف إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.