أنشطة «الزراعة» في العيد.. حصاد وإلغاء إجازات وحملات رقابية «انفوجراف»

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا، أوضح خلاله أهم وأبرز الأنشطة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بعنوان «الزراعة في العيد».

وزير الزراعة يهنئ الفلاحين بعيد الفطر

وأشار الإنفوجراف إلى تهنئة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لفلاحي مصر والعاملين في الوزارة بحلول عيد الفطر المبارك، وتوجيهه بتكثيف تقديم الإرشادات والنصائح للمزارعين لتجنب الآثار السلبية للظروف الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.

كما ألقى الانفوجراف الضوء على تفقد الوزير لسير العمل بأجهزة الوزارة الخدمية خلال إجازة العيد، وتوجهه بالشكر للعاملين بها لتواجدهم وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلنت الوزارة، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية بوزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وفيما يتعلق بالمرور والمتابعة، أوضح الانفوجراف مواصلة قيادات وزارة الزراعة ومديرياتها المرور على أنشطة القطاع الزراعي بالمحافظات، فضلا عن مواصلة عمليات حصاد وتوريد القمح في المحافظات، كذلك المرور والمتابعة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها، إضافة إلى الحملات المكثفة للتفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار الانفوجراف إلى إلغاء الراحات للعاملين بالقطاعات الخدمية بالوزارة، واستمرار تقديم الخدمات، وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فحص 2000 عينة للسوق المحلية والتصدير، كذلك الحجر الزراعي المصري الذي واصل فحص الصادرات والواردات في المزارع والموانئ لتسهيل شحنات التصدير، وكذلك فحص واردات مصر من السلع الاستراتيجية، فضلا عن مواصلة معدات الزراعة الآلية حصاد القمح في توشكى وغرب المنيا.

كما واصلت محطات الغربلة على مستوى الجمهورية تجهيز وإعداد التقاوي الصيفية، واستمرار عمل العاملين بالحجر البيطري والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالموانئ والمطارات والمنافذ.

ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وكشف الانفوجراف عن ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية ومستلزمات العيد بمنافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة أكثر من 225 ألف زائر، بالإضافة إلى حديقتي الأورمان والأسماك اللتين شهدتا إقبالا كبيرا من المواطنين.

وفيما يتعلق بغرف العمليات التي عملت على مدار الساعة، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة أعمال حصاد وتوريد محصول القمح، بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي والمتابعة مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات، ورصد أي حالة تعد والإزالة الفورية لها، كما واصلت الوزارة تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال أرقام الخط الساخن 15500 و19561.