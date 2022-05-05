لو بتعاني من الصداع المزمن.. وصفات طبيعية تخلصك منه دون تناول الأدوية

يعد الصداع المزمن من أكثر الأشياء التي يعاني منها الجميع بشكل دائم ومستمر، ما يجعلهم يبحثون عن طرق للتخلص منه سواء بالأدوية أو غيرها من الطرق الأخرى، لكن هناك فئة كبيرة يفضلون الوصفات الطبيعية عن المسكنات للتخفيف من حدة تلك الآلام.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير بعض الطرق التي يمكن التخلص من الصداع من خلالها.

طرق التخلص من الصداع المزمن

قال الدكتور عبد الرحمن محمد، أخصائي أمراض الباطنة، إن هناك أسبابا كثيرة تجعل الإنسان يشعر بالصداع المزمن بشكل دائم، وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التخفيف من حدة تلك الآلام دون تناول الأدوية والمسكنات.

عندما يتعرض الإنسان للكثير من الإجهاد، يجرى وضعه تحت ضغط كبير يجعله يعاني من الأرق، الأمر الذي يجعله يعاني من الصداع المزمن، وللتخلص من تلك الآلام الحادة، يجب عليه أن يتخلص من ذلك الضغط والأرق، والحصول على قسط من الراحة.

النوم لساعات كافية

قد يؤدي النوم لساعات قليلة أو النوم المتقطع إلى الشعور بالصداع المزمن، فالجسم والمخ يحتاجان إلى أخذ قسط كاف من الراحة، وألا ينام الفرد أقل من 8 ساعات.

شرب المياه بكميات كبيرة

يحتاج الجسم إلى تناول السوائل بكميات كبيرة، وعندما تجف السوائل منه يشعر الفرد بالصداع المزمن، وللتخفيف من آلام الصداع يجب على الفرد أن يتناول كميات كبيرة من المياه، لتعويض الجسم عما فقده من سوائل.

تناول كوب من القهوة أو النسكافيه

يحرص الكثيرون على تناول كوب من القهوة أو النسكافيه بشكل يومي، الأمر الذي يجعلهم يعتادون على تناول كمية معينة من الكافيين يوميا، وعندما يشعر بالصداع المزمن، قد يكون ذلك بسبب عدم تناول الكوب الخاص به، لذلك يمكن تناوله للتخلص من الصداع المزمن.

يأتي فصل الصيف ويشعر الكثيرون بالصداع نتيجة لارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، وعند الشعور بالصداع المزمن، يمكن الاستحمام بماء فاتر للتخفيف من الضغط الذي يشعر به الفرد.