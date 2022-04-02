جمال شعبان: 8 فوائد لصيام رمضان.. وهذه أسباب الصداع في اليوم الأول

تحدث جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق للمعهد القومي للقلب، عن شهر رمضان والدراسات التى أجريت على الصيام، وعن فوائده، مشددا على أن الصيام للأصحاء، محذرا من صيام المصابين ببعض أمراض القلب والكلى، والإسراف في تناول الطعام بحجة الصيام طوال اليوم.

فوائد الصيام:

وأضاف جمال شعبان عبر فيديو بثه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: تم عمل كثير من الأبحاث على الصيام المتقطع، ومن أفضلها دراسة أجراها مؤخرا للدكتور أسامة حمدي بجامعة هارفارد، وكانت نتيجة الدراسة:

1- الصيام صيانة سنوية لجسم الإنسان: تحدث عمليات تغيير مستمر تنشط خلال الصيام، وهناك عملية نشوء خلايا جديدة تحل محلها، ومنها أعضاء تستمر في النمو والتجدد إلى نهاية عمر الإنسان مثل الأظافر والشعر، ولذك من الضروري وجود عملية الإصلاح.

2- يعمل الصيام على التخلص من الأملاح الزائدة.

3- تحسين كفاءة الجهاز المناعي.

4- تحسين الوظيفة المخية.

5- المساعدة على التخسيس.

6- تقليل فرص الإصابة بالسكر من النوع الثاني.

7- ضبط الضغط ويقلل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

8- الوقاية من أنواع السرطان.

وشدد شعبان على ضرورة الالتزام بالصيام الصحيح والصحي، الذي يعتمد على تناول القليل من الطعام، منوها إلى أن الطعام القليل سمة العابدين والزاهدين، ومن شأنه تحسين الذاكرة، والوقاية من الزهايمر، ونصح بمعرفة وزن الجسم قبل رمضان، ثم الوزن بعد انتهاء الشهر الكريم.

أسباب الصداع في أول يوم رمضان

بشأ ن أسباب الصداع في الأيام الأولى في الصيام، قال استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إنه يحدث غالبًا للمدخنين، ولمحبي شرب الشاي والقهوة، وللوقاية من الإصابة بالصداع، نصح بأخذ قرص مسكن بعد السحور، كما نصح بشرب كميات كبيرة من المياه موزعة على مدار الوقت بين بين الإفطار والسحور، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من المياه مثل الخيار والبطيخ والفراولة والزبادي.