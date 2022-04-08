أعراض ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية من الإصابة به.. احذر الصداع

حددت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أعراض ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية من الإصابة به، حتى يلاحظوا أنفسهم لتلافي الإصابة بأي مضاعفات.

وتستعرض «الوطن» أعراض ارتفاع ضغط الدم، مع مضاعفاته حال الإصابة به وعدم الانتظام في الحصول على العلاج، بالإضافة إلى طرق الوقاية منه، على النحو التالي:

بالتفاصيل.. أعراض ارتفاع ضغط الدم

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 أعراض أساسية إذا شعر بها الفرد فإنه من الممكن أن يكون مريضًا بارتفاع الضغط، وهي كالتالي:

1 - الشعور بدوار.

2 - الإحساس بـ صداع.

3 - طنين الأذن.

4 - نزيف دم من الأنف.

5 - خفقان غير منتظم في القلب.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

وحسب وزارة الصحة والسكان، فإن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، جاءت على النحو التالي:

1 - أمراض القلب.

2 - قصور في الكلى.

3 - الجلطة أو السكتة الدماغية.

4 - اعتلال في شبكية العين وتصل إلى حدوث العمى.

طرق الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

1 - الامتناع تمامًا عن عادة التدخين.

2 - استبدال ملح الطعام أثناء الطعام إلى ليمون وخل وتوابل.

3 - الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل منتظم.

4 - المحافظة على الوزن وتقليله.

5 - تجنب تناول المشروبات الكحولية.

6 - تنظيم كل من الوجبات والغذاء.

7 - إكثار الفرد من تناول كل من الخضراوات والفاكهة الطازجة.

8 - التزام الفرد بقياس الضغط بشكل دوري مع الكشف المبكر.

9 - التقليل في استهلاك ملح الطعام قدر الإمكان.

10 - يجب امتناع الشخص عن الأغذية المعلبة، على سبيل المثال: الصلصة.