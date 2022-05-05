ميزة جديدة من «تويتر» تسمح بنشر تغريدات يراها أشخاصا معينة.. حدد جمهورك

يعمل تطبيق تويتر خلال الوقت الراهن على ميزة جديدة ليضيفها إلى قائمة مميزاته، تعرف باسم عجلة تويتر Twitter Circles، وهي أداة تسمح بإنشاء تغريدات مقيدة لمجموعة من المتابعين تحدد يدويًا بواسطة مالك الحساب، ما يجعلهم هم فقط القادرين على رؤية التغريدة دون غيرهم من الأشخاص، بحسب موقع sproutwired.

أصدرت الميزة الجديدة في الفترة التجريبية في 3 مايو 2022، بعد قضاء أشهر في التطوير، وتتيح الوصول الحصري إلى ما يصل إلى 150 شخصًا، ويشبه هذا المفهوم مفهوم «الصديق المقرب»على تطبيق إنستجرام، إذ يختار المستخدم من يمكنه متابعة القصص الشخصية ويمكنه التلاعب بهذه القائمة، دون إخطار الأشخاص المعنيين أو حذفهم، ومع ذلك فإن الاختلاف هو أن التغريدات ليست منشورات مؤقتة وتسمح بالتفاعل المباشر في التعليقات.

كيف تعمل عجلة تويتر؟

تعرض عجلة Twitter عند توفرها، فبمجرد أن يبدأ المستخدم مشاركة جديدة، يوفر النظام الأساسي قائمة المتابعين جنبًا إلى جنب مع شريط البحث، لإضافة التابعين واحدًا تلو الآخر، وعند إضافة أشخاص لا يجرى إخطار جهة الاتصال هذه بأي شكل من الأشكال.

كيفية حذف وإضافة المتابعين

ويقدم Twitter الأداة عند إنشاء التغريدات، ويمكن أن تحتوي مسارات Twitter على ما يصل إلى 150 ملفًا شخصيًا ، ولكن يمكن لمالك الحساب التعامل مع القائمة كما يشاء حذف وإضافة المتابعين.

وبمجرد اكتمال القائمة عند إنشاء منشور، ما عليك سوى النقر على الزر «تحديد الجمهور» الموجود عادةً أعلى مربع النص لتحديد دائرة تويتر.

وفي هذا المجال أيضًا يتعين على المستخدم الذهاب لتعديل قائمة العناصر المختارة.

وعند إضافة شخص ما أو إزالته من عجلة Twitter الخاصة بك، لن يخطر ملف التعريف المعني بواسطة Twitter بأي شكل من الأشكال.

ومع ذلك، إذا كان هذا الشخص ينتمي إلى المجموعة وتفاعل بالفعل مع منشور سري، فسيرى أن التغريدة لم تعد متاحة بطبيعة الحال، ويشير التنبيه إلى أن حسابه لم يعد مدرجًا في الدائرة.