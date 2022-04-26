سي إن بي سي: إيلون ماسك في صدام مع أوروبا بعد استحواذه على تويتر

ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، في تقرير لها، أنه بعد صفقة الملياردير إيلون ماسك البالغة 44 مليار دولار لشراء منصة تويتر، أرسل مسؤولو الاتحاد الأوروبي رسالة إلى أغنى رجل في العالم ومفادها: «اتبع القواعد».

إجبار الشركات على مراقبة المحتوى

وتابعت الشبكة الأمريكية أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر مؤقتًا لقانون الخدمات الرقمية، والذي يجبر شركات التكنولوجيا الكبيرة على مراقبة المحتوى على منصاتها بشكل أكثر قوة، وستكون منصات المحتوى التي ينشئها المستخدمون مثل تويتر و فيسبوك مطالبة لتنفيذ أنظمة إدارة محتوى قوية لضمان قدرتها على إزالة المواد غير القانونية بسرعة مثل خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال.

ماسك يريد إصلاح تويتر

وتابع التقرير أن إيلون ماسك يعد أحد أكثر مستخدمي تويتر شهرة وقد استخدمه في كل شيء بدءًا من إصدار إعلانات عن شركة تيسلا وشركاته الأخرى إلى نشر التعليقات ومهاجمة منتقديه، إذ أطلق الملياردير التكنولوجي غريب الأطوار على نفسه سابقًا لقب المطلق لحرية التعبير، ويقول إنه يريد إصلاح تويتر باعتباره ساحة مدينة رقمية مع قيود أقل على ما يمكن أن يقوله المستخدمون.

وأضافت الشبكة أن ذلك قد يكون له تداعيات هائلة على الطريقة التي يشرف بها على المحتوى عبر تويتر، وهو مصدر قلق رئيسي للمنظمين الذين يتطلعون إلى كبح جماح العمالقة الرقميين بشأن انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت.

ما الذي يخطط ماسك فعله بالضبط باستخدام تويتر؟

وأشار التقرير إلى أنه في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما الذي يخطط ماسك فعله بالضبط باستخدام تويتر، كما أن عملية شرائه للشركة من المحتمل أن تستغرق عدة أشهر إن لم يكن سنوات، لكن المسؤولين في الولايات المتحدة أعربوا عن مخاوفهم بشأن خطوة إعادة ماسك لحساب دونالد ترامب على تويتر.

يذكر أنه جرى حظر الرئيس السابق من المنصة بعد أن قام أنصاره بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.