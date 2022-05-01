إذا لم تكن راضيا عن تغيير الملكية.. اعرف طريقة حذف حسابك من تويتر

تدفع العديد من الأسباب، بعض الأشخاص إلى حذف حسابهم الشخصي على تطبيق التغريدات تويتر Twitter نهائيًا لعدة أسباب، والتي قد يكون أحدها التغيير الوشيك في الملكية وشراء إيلون ماسك للتطبيق، أو ربما يعتقد المستخدم أن النظام الأساسي يستهلك الكثير من وقته أو ربما يشعر بالملل فقط، ومهما كان السبب، فإن العملية ليست بسيطة ولكنها ممكنه.

تغيير البريد الإلكتروني

وقال موقع indianexpress إنه قبل حذف أي حساب خاص بك على تويتر عليك التأكد مما إذا كنت قد تضطر أو تتجه إلى استخدام نفس البريد الإلكتروني لإنشاء حساب آخر جديد على التطبيق في المستقبل، فإذا كنت ترغب في إبقاء هذا الاحتمال مفتوحًا، فمن الجيد تغيير البريد الإلكتروني الخاص بك قبل المضي قدمًا في حذف حسابك،، لأنه قد يتم قفله على حسابك المحذوف.

وأضاف الموقع أنه إذا كنت ترغب في استخدام نفس اسم المستخدم في المستقبل، فعليك تغييره قبل حذف الحساب أو قد يتم قفله بشكل دائم.

ولحذف حسابك على توتير Twitter، يجب عليك أولًا إلغاء تنشيطه لمدة 30 يومًا، وقد يمنع هذا الاختيار المستخدمين من اتخاذ قرار متسرع بحذف حساباتهم، ثم الندم على ذلك لاحقًا.

خطوات إلغاء تنشيط حسابك ثم حذفه نهائيًا

وأشار إلى أنه لغلق حسابك وإلغاء تنشيطه انتقل إلى تطبيق تويتر Twitter على هاتفك، واضغط على ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر، ثم اضغط على «الإعدادات والخصوصية»، وعقب ذلك اضغط على قسم «حسابك» ثم اضغط على خيار «إلغاء تنشيط الحساب» في أسفل القائمة.

وعقب ذلك يجب على المستخدم قراءة كل ما هو مكتوب على الشاشة التالية حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير، ثم اضغط على «Deactivate»، وبعدها ستبدأ عملية حذف حساب Twitter الخاص بك بشكل دائم.

ولديك ما يصل إلى 30 يومًا من وقت الضغط على «إلغاء التنشيط» قبل أن يحذف Twitter حسابك نهائيًا، وبالرغم من الحذف قد تظل بعض المعلومات الموجودة فيه متاحة للجمهور، لأنه تمت فهرستها على محركات البحث.