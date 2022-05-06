حظك اليوم برج القوس الجمعة 6-5-2022 عاطفيا ومهنيا

حب الانطلاق والسفر يسيطرعلى مواليد برج القوس ويصبح من أحلامهم زيارة أماكن جديدة وبلاد مختلفة من آن لآخر، وذلك من أجل تكوين صداقات والتعرف على صداقات تفيديهم ويكتسبون منها علاقات ويتعرفون على ثقافات البلاد المختلفة، ويعرف عن مواليد هذا البرج أيضا الكرم والحماس والحيوية والنشاط فهم لا يتوقفون عن ممارسة العديد من الأنشطة، ويعشقون الحرية والتنقل.

صفات مواليد برج القوس

ويتميز مواليد برج القوس امتلاك أحلام رائعة وطموحات كبيرة ولديهم تأثير فعّال أينما وجدوا، وينجحون في لفت الانتباه وجذب أنظار من حولهم بثقافتهم وشخصيتهم ومرونتهم في التعامل، كما أنّهم يهتمُّون بالفلسفة، وينظرون للأمور من زوايا مختلفة تساعدهم على حل مشكلاتهم سريعا وبسهولة، ويسعون دائما وراء طموحاتهم وشغفهم وتجدهم يحبون الحياة متفائلين بالمستقبل، ويتمتعون بالإيجابية ولديهم شخصية شغوفة وجميلة، ويعرف عنهم الطيبة ويكرهون الكذب والخداع كرها شديدا، فضلا عن التفاصيل الصغيرة التي تقيد حرياتهم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إن القمر يتواجد في منزل المدخرات بالنسبة لمواليد برج القوس ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر قد يجعلك اليوم مهتما ببناء علاقة عاطفية على أسس سليمة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.