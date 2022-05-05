حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 5-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها لمواليد الأبراج الفلكية وحظك اليوم الخميس الموافق 5 مايو على الصعيدين العاطفي والمهني، استجابة لتساؤلات البعض عن الطالع اليومي لهم لمعرفة ما إن كان الفلك داعم أن هناك محاذير يجب الانتباه لها لتفادي حدوث عكوسات فلكية.

وفي ظل الانقسام حول الأبراج وإثارتها للجدل، تستعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»:

حظك اليوم برج الحمل 5-5-2022 على الصعيد المهني

انتبه مولود الحمل اليوم الخميس، ولا تجازف فالقمر في وضع معاكس، وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

حظك اليوم برج الحمل 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

كما يشهد الجانب العاطفي اليوم تحذيرا لذا انتبه اليوم فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.

حظك اليوم برج الثور 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

أما مولود برج الثور فيحمل اليوم أخبارا سارة فالوضع الفلكي يعدك بلقاء عاطفي أو فكري يثري شخصيتك وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

حظك اليوم برج الثور 5-5-2022 على الصعيد المهني

وفي الجانب المهني والعملي والوظيفي فالقمر بمنزل العلاقات يدفعك لدراسة ومناقشة أفكار أو مشاريع جديدة وتبدو مقنعا.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-5-2022 على الصعيد المهني

يحمل اليوم ماليا ومهنيا لمولود الجوزاء إشارة مهمة فالقمر في منزلك الثاني يسلط الضوء على الأمور المالية والمهنية ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-5-2022 على الصعيد المهني

اجتماعيا وعاطفيا ففينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للإعلان عن مشاعرك بحيوية وتستطيع أن تؤثر في الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 5-5-2022 على الصعيد المهني

وفي برج السرطان فاليوم عائليا ومهنيا القمر في برجك يمنحك القدرة على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

حظك اليوم برج السرطان 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

أخبار سارة في الجانب الاجتماعي والعاطفي فالشمس في منزل الأصدقاء تمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

حظك اليوم برج الأسد 5-5-2022 على الصعيد المهني

وبرج الأسد الشخصية المسيطرة اليوم على الجانب الاجتماعي والمهني، فالقمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج الأسد 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا فاليوم عزيزي برج الأسد تميل نحو الانعزال عمّن حولك وقد يسبب لك ذلك شعورا بالأذى لدى من يحبونك.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 5-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم يخبرك الفلك مولود العذراء على الجانب الاجتماعي والمهني بأن القمر في منزلك الحادي عشر، ما يدفع الزملاء والأصدقاء لدعمك ومشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا فاليوم الشمس في منزل الحظ تمنحك طاقة عاطفية أخاذة ويجعلك ذلك قادرا على فتنة وإسعاد من تحب.

حظك اليوم برج الميزان 5-5-2022 على الصعيد المهني

أما الميزان فاليوم القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة مع الحفاظ على الدقة وروح الحذر على المستوى المهني والعملي.

واجتماعيا وعاطفيا فاليوم الوضع الفلكي دقيق عزيزي الميزان.. لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، وتجنب الصدامات العنيفة.

حظك اليوم برج الميزان 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

ومهنيا وعاطفيا القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة مع الحفاظ على الدقة وروح الحذر.

حظك اليوم برج العقرب 5-5-2022 على الصعيد المهني

أما العقرب فاليوم الخميس على المستوى المهني والمالي، فالقمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للتطور ويحالفك الحظ في لقاء مميز وتحقق مكاسب مالية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا واجتماعيا رغم الضغوط والخلافات، الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف وتتغلب على المشاكل.

حظك اليوم برج القوس 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

عاطفيا واجتماعيا اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب، وتشارك من حولك في احتفالٍ ما، وقد تأتيك الظروف بمعلومات خافية.

حظك اليوم برج القوس 5-5-2022 على الصعيد المهني

مهنيا وماليا اليوم القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 5-5-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا قبل توقيع الأوراق ولا تغامر ماليا وتأنّ في حركتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدّث مع شريك حياتك بهدوء لتقرّب المسافات بينكما.

حظك اليوم برج الدلو 5-5-2022 على الصعيد المهني

أبشر مولود الدلو اليوم على المستوى المالي والمهني فعطارد في وضع داعم يمنحك حماسا ويقظة وتبدو أكثر قدرة على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الدلو 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

وعائليا وعاطفيا رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للاهتمام بواجبك نحو من حولك وتبدو أكثر نشاطا.

حظك اليوم برج الحوت 5-5-2022 على الصعيد العاطفي

وأخيرا برج الحوت عائليا وعاطفيا يخبرك الفلك بأن الشمس في منزل العلاقات واليوم هناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.

حظك اليوم برج الحوت 5-5-2022 على الصعيد المهني

واجتماعيا ومهنيا القمر في وضع داعم يمنحك حماسا ونشاطا وطاقة، واليوم هو وقت التركيز وتوطيد العلاقات والاتصالات.