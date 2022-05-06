حظك اليوم برج الحوت الجمعة 6-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مواليد برج الحوت بالعديد من الصفات، فلديهم خيال واسع، ويذهبون بأفكارهم وأحلامهم بعيدا لدرجة قد تؤذيهم، فهم حالمون ويحبون المثالية التي لا تتواجد كثيرا، كما يملكون مواهب متعددة وقدرة على الإقناع والإبداع والتمثيل أيضا.

ومواليد هذا البرج دائما ما يكونون حساسين بشكل مفرط، وهو ما يجعلهم يتعاطفون مع من حولهم بسهولة.

صفات وعيوب مواليد برج الحوت

يمتلك مواليد برج الحوت قدرا كبيرا من الإيثار، ويفضلون غيرهم على أنفسهم، ويقضون مصالح الغير ولو على حسابهم ومهما كلفهم ذلك من أعباء، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال من جانب الآخرين.

ويُعرف عن مواليد هذا البرج الكرم، فهم يتميزون بالسخاء مع من حولهم، وعند تعرضهم لمشاكل يكونون غير قادرين على مواجهة المشكلات، ويستسلمون للحزن دون التفكير فى حل المشكلة.

هم أيضا من أكثر الأبراج كسلا، فهم لا يحبون القيام بأي نشاط بدني، وتجدهم متهورون إلى حد كبير.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يمر مولود برج الحوت ببعض الضغوط والتوترات على الصعيد العاطفي منذ فترة، ولكن اليوم يتواجد االقمر بمنزل الحب، ما يعدك بانفراجة عاطفية وتفاهم، واليوم فرصتك للعيش بسعادة، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لبوابة «الوطن»، إن الوضع الفلكي داعم لك اليوم، وقد تبدو أكثر نشاطا ويقظة وتتعامل بمزيد من الود أينما كنت مع زملائك والمحيطين بك في العمل كثيرا.