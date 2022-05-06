الاحتلال الإسرائيلي يقرر هدم شقة منفذ عملية تل أبيب

ذكرت قناة «روسيا اليوم» أن قائد المنطقة الوسطى العسكرية في إسرائيل وقع على أمر مصادرة وهدم للشقة التي كان يقطنها، منفذ عملية تل أبيب التي تسببت في مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وهو القرار الذي يأتي عقب هجوم إلعاد الذي وقع مساء أمس وتسبب في مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين.

وتتزامن العمليات التي ينفذها الفلسطينيون مع انتهاكات واسعة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلي الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصي المبارك.

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رفض التماس الأهالي وقرار بهدم شقة منفذ عملية تل أبيب

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم توقيع أمر الهدم بعد رفض الالتماس الذي قدمه سكان المبنى الآخرين، بحسب ما كتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتشهد إسرائيل علي مدار الأسابيع الأخيرة عددًا من العمليات العسكرية التي تسببت تقريبا في مقتل 18 إسرائيليا خلال شهر ونصف، والتي كان آخرها هجوم إلعاد.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 4 مواطنين من بلدة ترمسعيا الواقعة شمال رام الله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

فيما وقعت مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرايلي في قرية الجانية غرب مدينة رام الله، لكن حتى وقت كتابة الخبر لم يتم الإبلاغ عن حالات مصابة جراء المواجهات.

اعتقال فلسطيني في سلوان جنوب المسجد الأقصي

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا شابا في سلوان جنوب المسجد الأقصي المبارك بعد اقتحام منزله، علما أن قوات الاحتلال سبق واعتقلته.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول القبض علي منفذي هجوم إلعاد، حيث فرضت حصارا علي مجموعة من القري الفلسطينية.