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عاجل .. مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 في حادث طعن قرب تل أبيب

كتب:

محمد حسن عامر
08:19 م | الخميس 05 مايو 2022
الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

قُتل 3 إسرائيليين وأصيب 6 آخرون بجراح، بعضها خطيرة، إثر عملية طعن نُفذت في مدينة العاد قرب تل أبيب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل.

إطلاق نار وسقوط قتيل

وقال موقع «كوكود» العبري، إن 5 من المصابين بحادث الطعن الذي نفذ بسكين في حالة حرجة والحالة السادسة خطرة، فيما تحدث آخرون عن وقوع حادث آخر جراء إطلاق نار تسبب في سقوط قتيل داخل إسرائيل.

انتهاكات المستوطنين

وتكررت حوادث الطعن والعمليات التي تستهدف الإسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني والانتهاكات داخل المسجد الأقصى.  

   

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