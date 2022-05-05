ارتفاع قتلى هجوم إلعاد إلى 4 إسرائيليين وجيش الاحتلال يمشط المنطقة

ارتفعت حصيلة قتلى هجوم إلعاد في إسرائيل إلى 4 مستوطنيين إسرائيليين، بحسب ما ذكرت قناة الغد، في عملية طعن وقعت مساء اليوم في مستوطة إلعاد التي تقع قرب مدينة تل أبيب الإسرائيلية.

وذكرت أن المستوطن الرابع كان مصابا بجروح خطيرة إلى وفاته، فيما تقوم وحدات خاصة وجيش الاحتلال والشاباك واليمام بالبحث عن منفذي الهجوم الذين لازا بالفرار وانسحبا من موقع الحادث.

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هجوم إلعاد تم باستخدام بلطة وسلاح ناري

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم تم باستخدام بلطة أو فأس وسلاح ناري، ما تسبب في مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين، وسط مخاوف من أن يكون هناك جرحى آخرين، جراء تنقل أحد المنفذين على الأقدام في أكثر من منطقة داخل المستوطنة.

ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين عبر مكبرات الصوت إلى التزام المنازل وإغلاق النوافذ بعد وقوع الهجوم، بينما يجري البحث عن المنفذين والذين يعتقد أنهما من الضفة الغربية.