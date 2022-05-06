ابنة الفنانة ماجدة تكشف حقيقة خطوبة والدتها وسعيد أبو بكر «فيديو»

«تمت خطوبة النجمة ماجدة، ونجم الكوميديا سعيد أبو بكر، في حفل عائلي اقتصر على الأقارب ولم يحضره أحد من أهل الفن»، كان ذلك بمثابة أول إعلان رسمي لخطوبة النجمين في ستينيات القرن الماضي على صفحات إحدى المجلات الفنية، وهو الخبر الذي تداولته مختلف الأجيال على مدار السنوات المنصرمة، خصوصًا مع إرفاقه بصورة تجمع ماجدة وحبيبها أثناء ارتداء خاتم الخطبة.

91 عاما على ميلاد الفنانة ماجدة

وبالرغم من نفي الخبر في نفس الصفحة، باعتباره كذبة شهر أبريل، إلا أن الكذبة ظلت قائمة حتى هذه اللحظة، وهو ما أكدته الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، التي يمر اليوم 91 عامًا على ميلادها باعتبارها من مواليد 6 مايو 1931، إذ قالت، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لم يكن هناك قصة حب تجمع والدتها بالفنان سعيد أبو بكر الذي اشتهر بشخصية «شيبوب» في فيلم «عنتر بن شداد» وعبارته الشهيرة «تيجي تجلعيلي عين.. وأنا أجلع لك عين.. ونعيش عور احنا الاتنين».

خطوبة ماجدة وسعيد أبو بكر كذبة أبريل

وقالت غادة نافع إن الأمر برمته كان كذبة أبريل اخترعتها إحدى المجلات الفنية وقتها، ورغم إعلان ذلك إلا أن هناك الكثير من الأشخاص يتعاملون مع الخبر على أنه حقيقة: «ماما لم ترتبط بالفنان سعيد أبو بكر، ولم يكن هناك حب أو خطوبة من الأساس».

تعد الفنانة ماجدة الصباحي، إحدى نجمات زمن الفن الجميل، إذ دخلت مجال التمثيل في سن صغيرة، وكانت بدايتها مع الفنان إسماعيل ياسين، وحققت نجاحًا كبيرًا وخطفت الأنظار، وحظيت بالبطولة المطلقة والنجومية والشهرة الواسعة وهى في سن صغيرة.

عاشت قصة حب مع الفنان إيهاب نافع، وأثمرت الزيجة عن ابنتهما الوحيدة غادة نافع، وظلت صداقتهما قائمة رغم الانفصال، وقدما سويًا عددًا من الأفلام منها «الحقيقة العارية، القبة الأخيرة، النداهة».

رحلت ماجدة في يناير عام 2020، تاركة وراءها إرثًا فنيًا كبيرًا، خصوصًا فلم تكن مجرد ممثلة، ولكن ساهمت في صناعة السينما، من خلال تأسيسها شركة إنتاج خاصة بها، قدمت من خلالها العديد من الأفلام الهامة سواء قامت ببطولتها أو لعدد من زملائها من نجوم الفن.