سلمى أبو ضيف: كنت بتعلم من خالد النبوى في مسلسل راجعين يا هوى

حققت الفنانة سلمى أبو ضيف نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني لعام 2022، وذلك من خلال مشاركتها فى مسلسل راجعين يا هوى الذي شاركت فيه بجانب الفنان خالد النبوي وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وعن نجاح العمل الفني، قالت الفنانة سلمى أبو ضيف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في مسلسل راجعين يا هوى، وهو واحدًا من الأعمال القريبة لقلبها ومن الأعمال المميزة التي قدمتها.

سلمى أبو ضيف تتحدث عن التعاون مع خالد النبوي

وعن التعاون مع الفنان خالد النبوى، قالت إنه شرفًا كبيرًا أن تشارك معه في عمل فني واحد، وأنها كانت طوال فترة التصوير تحرص على التعلم منه أثناء وجوده في «اللوكيشن» وخاصة في المشاهد التي كانت تجمع بينهما.

وأكدت «سلمى» أن فريق العمل بالكامل وكون المسلسل يرجع إلى الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كانا من ضمن أسباب موافقتها على العمل لأنها تحب أعمال الكاتب الراحل ودائما تلقى نجاحًا كبيرًا عند تحويلها لأعمال فنية.

أما عن التعاون الثاني لها مع الفنانة أنوشكا، فقالت «سلمى» إن هذه المرة الثانية التي تجسد فيها دور والدتها بعد مسلسل «حلاوة الدنيا»، وهي تحبها وتحب العمل معها وبالفعل يوجد بينهما «كيميا» رائعة في التمثيل.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوى

يذكر أن مسلسل راجعين يا هوى، هو عن رائعة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة وتم تقديمه كمسلسل إذاعي من قبل، ثم تم تحويله إلى عمل درامي في رمضان 2022، من بطولة خالد النبوي ووفاء عامر وأنوشكا ونور وسلمى أبو ضيف ونور خالد النبوي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة.