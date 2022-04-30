سلمى أبو ضيف لـ الوطن: شرف كبير أن أشارك ولو بمشهد فى الاختيار 3

حققت الفنانة سلمي أبو ضيف نجاح كبير هذا العام من خلال مشاركتها فى 3 أعمال ضمن السباق الرمضاني وعلى رأسها الاختيار 3 والذي ظهرت فيه كضيفة شرف فى أحد حلقاته .

وعن هذا الأمر قالت الفنانة سلمى ابو ضيف فى تصريحات خاصة لـ الوطن إنها سعيدة للغاية بأن تشارك ولو فى مشهد واحد فى مسلسل الاختيار 3 لأنه بالفعل واجب وطنى وشرف لأى فنان المشاركة فيه .

سلمى أبو ضيف تشارك فى الاختيار 3

وعن شخصية زوجة الارهابي التى قدمتها سلمي قالت بأن الأمر كان صعبا عليها لأن الشخصية قناعاتها مختلفة تماما عنها، ولم تكن تستوعب كيف تفكر هذه الشخصية ولذلك فالوصول لتركيبة الشخصية كان أمرا صعبا.

وعبرت الفنانة سلمى أبو ضيف عن سعادتها بالوقوف أمام الفنان كريم عبد العزيز فى أحد المشاهد بمسلسل الاختيار وهذا لأنها تحبه وتحب العمل معه وكذلك كل فريق العمل.

يذكر أن مسلسل الاختيار 3 يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وخالد الصاوي وصبرى فواز وأحمد بدير وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي.

مسلسل راجعين ياهوي

وعلى الجانب الأخر شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف بشخصية ولاء ضمن أحداث مسلسل راجعين ياهوي مع الفنانين خالد النبوى ووفاء عامر ونور وأنوشكا ونور خالد النبوى وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة.