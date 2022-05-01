نور النبوي: وجود كيميا بيني وبين سلمى أبو ضيف سبب نجاحنا في راجعين يا هوى

شارك الفنان نور النبوي، في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال مسلسل «راجعين ياهوى»، الذي يعرض على شاشة قناة «dmc».

نور النبوي: سعيد بردود فعل الجمهور حول شخصيتي

قال نور النبوي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من بداية عرض السيناريو، أحب شخصية «طارق»، وكان مستمتعا أثناء التصوير، وما زاد سعادته هو الطريقة التي استقبل بها الجمهور الشخصية، وبسبب انشغاله بتصوير المسلسل في الأيام الماضية، لم يكن هناك متسع من الوقت ليتابع ردود الأفعال بشكل كبير، لكن وصلت له عدد من التعليقات، كان معظمها إيجابي وهذا شيء أسعده جدًا.

وأضاف أن المسلسل يضم نخبة من النجوم، من أبرزهم وفاء عامر، أنوشكا، خالد النبوي، أحمد بدير وجميعهم أساتذة يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

نور النبوي: يوجد كيميا بيني وبين سلمي ابو ضيف

وأستطرد: أنه «استمتع بالعمل مع سلمى أبو ضيف، وأنه يشعر بوجود كيميا بينهما، عكست النجاح والتفاعل بين الجمهور، طوال أحداث المسلسل، وأنهما كانا يعيشان في الشخصية، بالكواليس قبل بدء التصوير».

أبطال مسلسل «راجعين يا هوى»

يشارك في بطولة مسلسل «راجعين ياهوي» خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، طارق عبد العزيز، أحمد بدير، وفاء عامر، إسلام جمال، جلا هشام، ريهام الشنواني، أية سماحة، إسلام إبراهيم، نور النبوي.

مواعيد عرض «راجعين يا هوى»

ويعرض مسلسل «راجعين يا هوى» في تمام الساعة التاسعة وخمس وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على قناة «dmc»، كما يعرض أيضًا على قناة «cbc» في تمام الساعة الحادية عشر وخمس وثلاثون دقيقة مساءً.