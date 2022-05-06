االتحرش والاغتصاب معضلة الواقع الافتراضي.. هكذا تواجه «ميتا» هذه المشكلة

استثمرت شركة ميتا المالكة لتطبيق فيس بوك نحو 10 مليارات دولار في Facebook Reality Labs، وهي جزء من الشركة التي تطور أدوات وبرامج للواقع الافتراضي والواقع المعزز، حيث تسعى هذه الشركة إلى إحياء رؤية مؤسس Facebook لعالم يغير فيه الواقع الافتراضي والواقع المعزز كل شيء من التسوق لشراء البقالة إلى التسكع مع الأصدقاء.

وبحسب CNN Business، فإن مارك زوكربيرج غير اسم فيس بوك إلى ميتا العام الماضي - وهي خطوة تعكس تركيزها على بناء ما يسمى metaverse، وقالت Meta إنها تعتزم استثمار أكثر من تلك العشرة مليارات دولار في السنوات العديدة القادمة، باعتبارها واحدة من الفائزين الكبار في Web 2.0 - مع الغنائم بما في ذلك الموارد الهائلة والمليارات من المستخدمين - فإن Meta في وضع فريد لتشكيل ما سيأتي بعد ذلك على الإنترنت، وهي تسعى إلى الحفاظ على رؤيتها metaverse في المقدمة والوسط.

التحرش والاغتصاب أبرز التحديات في العالم الافتراضي

ويواجه العالم الجديد مجموعة من التحديات أبرزها التحرش والاغتصاب فى العالم الافتراضي أو عالم الميتا فيرس، حيث أبلغ عدد كبير من المستخدمين عن مشكلة المضايقات والسلوكيات الأخرى غير المرغوب فيها، لا سيما في تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي الاجتماعية، منها التعليقات البغيضة والعنصرية التي تنشرها تجسيدات الآخرين، فضلاً عن اللمس والتقبيل (التحرش).

خبراء: من الصعب معرفة مدى انتشار مضايقات الواقع الافتراضي

و قال دانيال كاسترو، نائب رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار: "أعتقد أن المضايقات هي قضية يجب أن نأخذها على محمل الجد في الواقع الافتراضي، خاصة إذا أردنا أن تكون مساحة ترحيب على الإنترنت، ومساحة متنوعة على الإنترنت"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنك ترى سلوكًا سيئًا حقًا يحدث في العالم الحقيقي، أعتقد أنه يمكن أن يصبح أسوأ عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنه مع زيادة عدد الأشخاص الذين يقضون وقتًا في الواقع الافتراضي، فإن السلوك السيئ الذي يمكن أن يحدث يصبح أكثر تركيزًا، ومن الصعب معرفة مدى انتشار مضايقات الواقع الافتراضي، لكن تقريرًا صدر في ديسمبر من المركز غير الربحي لمكافحة الكراهية الرقمية يعطي إحساسًا بانتشاره في VRChat.

100 انتهاك بما في ذلك التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي خلال 11 ساعة

وبحسب كاسترو، فإن الباحثين حددوا 100 انتهاك محتملة لسياسات Meta VR ، بما في ذلك التحرش والاعتداء الجنسي، خلال 11 ساعة و30 دقيقة يقضونها في تسجيل نشاط المستخدم.

وتسعى شركات تطبيقات VR الاجتماعية إلى مكافحة التحرش عبر الواقع الافراضي، عن طريق عدد من الأدوات الشائعة التي يمكن للناس استخدامها، منها القدرة على إنشاء فقاعة غير مرئية من المساحة الشخصية حولك لمنع الصور الرمزية الأخرى من الاقتراب منك، بالإضافة إلى كتم صوت الأشخاص الذين لا تريد سماعهم، وحظرهم تمامًا حتى لا يتمكنوا من رؤيتك أو سماعك والعكس صحيح.

وتابع التقرير أنه سيصبح بإمكان المستخدمين الإبلاغ عن السلوك السيئ في الواقع الافتراضي، وفي بعض الأحيان التصويت لطرد شخص ما من مساحة VR، حيث تم اختبار هذه الميزة مؤخرًا.