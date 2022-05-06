بدء عملية التصويت في انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

بدأت منذ قليل عملية التصويت على انتخابات الحزب المصري الديمقراطي لاختيار رئيسا جديدا له وكذلك هيئة عليا جديدة وذلك بمقر الاقتراع في اتحاد نقابات عمال مصر، إذ يتنافس على رئاسة الحزب في هذه الانتخابات، كلا من فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على رأس قائمة التقدم، الدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، على رأس قائمة التغيير، والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، على رأس قائمة الاستقلال.

بدء التصويت في الـ3 عصرا

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثالثة عصرا وسوف تستمر حتى الخامسة مساء، بعد أن أجرى الحزب انتخاباته القاعدية تباعا في 19 أمانة جغرافية على مدار الشهور التسع الماضية، وذلك تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، يعقبها عقد اجتماع لمناقشة التقارير والتصويت على الميزانيات ولائحة اتحاد الشباب، وتعلن النتيجة النهائية عقبا الانتهاء من عملية الفرز في التاسعة مساء، يتبعها عقد اجتماع الهيئة العليا وانتخاب مناصب الهيكل.

اللجنة تتطمأن على اجراءات عملية الانتخاب

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب المصري الديموقراطي قد اطمأنت على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها تتلقي كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، لبحثها مع اللجنة المشرفة من قبل الحزب.