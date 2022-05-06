«المصري الديمقراطي» يجري انتخابات رئيس الحزب وهيئته العليا اليوم

يجري الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتخابات رئيس الحزب والأعضاء المكملين للهيئة العليا، وكافة المواقع القيادية، اليوم الجمعة، الموافق 6 مايو، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقب عقد مؤتمره العام، واستقبال أوراق المرشحين.

ومن المقرر أن يتنافس كل من فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الحالي، مرشح قائمة التقدم، و الدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، عن قائمة «التغيير»، والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، عن قائمة «الاستقلال»، على منصب رئيس الحزب في هذه الانتخابات.

وتضم قائمة التغيير ومرشحها لرئاسة الحزب دكتور حنا جريس، كلا من أحمد مدين الأمين العام، أحمد الضبع مرشح على منصب الأمين العام المساعد، رياض أصيلة مرشح على منصب الأمين العام المساعد للتقييم الحزبي، يسرا أبوالفضل مرشح على منصب الأمين العام المساعد للبيانات والمعلومات، النائبة سناء السعيد مرشح على مقعد نائب الرئيس للشؤون التشريعية والبرلمانية، النائبة سميرة الجزار مرشح على مقعد نائب الرئيس لشؤون المجتمع المدني، الدكتورة آمال السيد مرشح على مقعد نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي، الدكتور عمرو فاروق مراد مرشح على مقعد نائب الرئيس للشؤون المالية والادارية.

وأيضا محمد نجيب مرشح على مقعد نائب الرئيس للشؤون الخارجية والدولية، أحمدعلاء الفايد مرشح على مقعد نائب الرئيس للعلاقات الحزبية، معتز زينهم مقعد أمين التنظيم، أسماء حسنين مقعد أمانة الإعلام، حسام الأزرق مقعد أمين الشباب، فاطمة العوامري مقعد أمانة المرأة، خالد عز الدين مقعد أمين التثقيف والتدريب، علاء يوسف مقعد أمين قطاع جنوب الصعيد، جوزيف النجار مقعد أمين قطاع شمال الصعيد، حشمت شومان مقعد أمين قطاع غرب الدلتا، محمود أبو بكر مقعد أمين شؤون المجتمع المدني، بيشو جورج مقعد أمين قطاع الأعمال، محمد نبيل مقعد أمين شؤون المجالس المحلية، معتز عوض مقعد أمين العمال، منصف البططي مقعد أمين اللجنةالتشريعية، سماح جاهين مقعد أمين اللجان الفنية «الخبراء»، أيمن مدين مقعد أمين الشؤون السياسية، هاني جورج مقعد أمين الهيئة البرلمانية، إسلام مدين مقعد أمين شؤون العلاقات الخارجية.

وتضم قائمة التقدم ومرشحها لرئاسة الحزب فريد زهران، كلا من إيهاب الخراط مرشح على مقعد نائب رئيس الحزب للعلاقات الحزبية، محمود سامي مرشح نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتشريعية، باسم كامل مرشح على مقعد الأمين العام للحزب، فريد البياضي مرشح نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية، خالد راشد مرشح نائب رئيس الحزبلشؤون المجتمع المدني، مها عبد الناصر مرشح نائب رئيس الحزب للشؤون المالية والإدارية، أميرة صابر مرشح نائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط، محمد خليل أمانة التنظيم والعضوية، منى شماخ أمانة الإعلام، أحمد دريع أمانة التثقيف والتدريب، مانويل عاطف أمانة العمل الجماهيري، منى عبد الراضي أمانة المرأة، أماني خالد أمانة الشباب، مدحت حبيب أمانة قطاع القاهرة الكبرى، محمد القاضي أمانة قطاع وسط الدلتا، هاني الفضالي أمانة قطاع شرق الدلتا، تغريد سليم أمانة قطاع القناة وسيناء، بسام حماد أمانة قطاع شمال الصعيد، محمد عبده أمانة قطاع جنوب الصعيد، محمد الروبي أمانة اللجنة التشريعية، أميرة هريدي أمانة قطاع اللجان الفنية، مريم عادل أمانة الشؤون السياسية، محمد سالم أمانة الهيئة البرلمانية، عمرو عبد الرشيد أمانة العمال، عبدالكريم آدم أمانة المهنيين، دسوقي العمدة أمانة الفلاحين، أيمن الصفتي أمانة قطاع الاعمال، بسام الصواف أمانة شؤون المجالس الشعبية المحلية، كريم الكناني أمين عام مساعد، أسماء نور أمين عام مساعد تقييم الأداء الحزبي، منال الملا أمين عام مساعد للبيانات والمعلومات، محمد جادو أمانة شؤون المجتمع المدني، اسلام الضبع أمانة الحقوق والحريات، أميرة فؤاد أمانة المصريين بالخارج، ميار الجزار أمانة الشؤون الخارجية.

على أن تعقد انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تحت إشراف المركز القومي لحقوق الإنسان، بعد أن أجرى الحزب انتخاباته القاعدية تباعا في 19 أمانة جغرافية على مدار الشهور التسع الماضية.