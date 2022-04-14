تفاصيل لقاء مبعوث الاتحاد الاوروبي بأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه الكثير من التحديات مثلما يحمل فرصا واعدة، مؤكدة أنه يمكن التغلب علي تلك التحديات والمضي قدماً دون تردد ودون القلق من العواقب حيث ينتظرنا مستقبل أفضل.

ملف حقوق الانسان

وأوضحت «خطاب»، خلال استقبالها للممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان «إيمون جيلمور»، الذي قام بزيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام، أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي يثمنه المصريون علي جميع المستويات بدءا من المستويات العليا في الدولة وصولا إلى القواعد الشعبية في المناطق النائية، في ظل إظهار الاتحاد الأوروبي، دوماً، حماسا للتعاون مع مصر في مجالات حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال تقديمها للمحاضرة التي ألقاها جيلمور أمام أعضاء المجلس وممثلين عن المنظمات الأهلية وطلاب من الجامعات المصرية، قالت السفيرة مشيرة خطاب أن مصر أمامها فرصة تاريخية، واختار المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يستثمر الفرصة عبر تطوير رؤية استراتيجية تستهدف جعل حقوق الإنسان واقعاً وأسلوب حياة، حيث يدرك الأفراد أن حقوق الإنسان تمثل الدافع للتعزيز والارتقاء بأنماط حياتهم، وأضافت أن برامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي سوف تعزز هذا التوجه.

واعتبرت خطاب إطلاق أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي يبرهن على الرغبة الصادقة في التغيير، وهي فرصة ذهبية علينا اقتناصها وتسهم بشكل كبير في رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية.

الكرامة الإنسانية والمساواة

وفي محاضرته بعنوان «حقوق الانسان في القرن الحادي والعشرين من منظور أوروبي»، قال «جيلمور»، إن الكرامة الإنسانية والمساواة جوهر فكرة حقوق الإنسان ويمكن فهم حقوق الإنسان عن طريق تحديد تلك المعايير الأساسية الضرورية لتأمين حياة كريمة، فكل البشر متساوون ولا يمكننا التمييز بينهم، والكرامة الإنسانية والمساواة وجهان لعملة واحدة.

وأوضح «جليمور»، إنه لا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الانسان بما فيها دول الاتحاد الأوربي، وأن هناك تحديات تواجه حقوق الانسان ولكن يمكن التغلب عليها، وقال إن حقوق الانسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التنمية المستدامة، وما نعانيه هو الفجوة بين ما نكتبه وما هو موجود علي أرض الواقع.

وأكد السفير «جليمور»، أنه يوجد تغيّر في وضع حقوق الإنسان في مصر من مؤشراته وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واختص من الاستراتيجية ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة داعياً إلي المضي قدما في تحسين سجل حقوق الإنسان.

وأكد جليمور على أهمية حقوق الإنسان حيث أنها ترتبط بالتغير المناخي بسبب أثاره المدمرة التي لا تقتصر علي البيئة فحسب بل أن زيادة درجة الحرارة تقوض الحياة وسبل المعيشة، وقال إن مؤتمر المناخ COP27 الذي سوف يعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل «يحمل مدلولا كبيرا».

من الجدير بالذكر أن المناقشات بين ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس وطلاب الجامعات وممثلي المجتمع المدني قد أستمر لمدة ساعتين، شارك في اللقاء بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس.