فريد زهران يستعرض التقرير السياسي للحزب أمام أعضاء الجمعية العمومية

استعرض فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحالي، والمرشح على منصب رئيس الحزب عن قائمة «التقدم»، التقرير السياسي للحزب خلال المؤتمر العام المنعقد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشارع الجلاء.

أحداث أثرت على الأوضاع العالمية والإقليمية

وقال فريد زهران إن التقرير يلقي نظرة على الأوضاع الدولية والإقليمية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التطرق بالتفصيل إلى الأوضاع الداخلية، مشيرا إلى أن السنوات الست الأخيرة في 2016 تحديداً، بما يمكن اعتباره أحداثا أثرت على الأوضاع العالمية والإقليمية في السنوات اللاحقة، ولعل أبرز هذه الأحداث كانت فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، مُعلناً بذلك وصول اليمين الأمريكي المحافظ ذو النزعة الفاشية إلى سدة الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبأداء يتضمن قدر عال من الفجاجة والغطرسة اندفع ترامب في اتخاذ قرارات عنصرية وعدائية جنباً إلى جنب مع دفع الأمور في مناطق عديدة من العالم إلى التوتر والاحتقان.

زهران: نرحب بدعوة الرئيس للحوار الوطني

ورحب فريد زهران خلال كلمته بالمؤتمر العام لحزب المصري الديمقراطي، بدعوة الرئيس إلي الحوار السياسي، قائلا: «إننا، وبكلمة واحدة، نرحب بدعوة الرئيس للحوار، ونطالب بأن يكون هدف الحوار وغايته بناء مجال سياسي رئيسي شرعي آمن ومستقر يسمح بتداول السلطة بين مكوناته، من خلال حوار يناقش، الأوضاع الدولية والإقليمية والمخاطر والتحديات المرتبطة بها، وكذلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية وخطط التنمية المستدامة».

وطالب زهران بأن يناقش الحوار مدنية الدولة والتهديدات الأمنية والثقافية لقوى التطرف والإرهاب وكذلك الحقوق والحريات والتحول الديموقراطي وسيادة القانون، بالإضافة إلى الإصلاح الإداري وتحديث البنية المؤسسية لأجهزة ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن الحزب مستمر مع أصدقائه وحلفائه في الحركة المدنية في التحاور خلال الفترة المقبلة كذلك لا يمانع أن يتحاور مع الأحزاب المؤيدة مثل حزب مستقبل وطن.