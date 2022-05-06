سيدة تجمع 5 من أقاربها وتحطم سيارة طليقها بالدقهلية.. «بينهم قضايا»

أمرت جهات التحقيق في مركز تمى الأمديد بجنوب الدقهلية، اليوم الجمعة، بحبس 6 أشخاص بينهم 3 سيدات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالهجوم بالأسلحة البيضاء على سيارة ملاكي وتحطيمها في قرية البيضاء، بعد أن علمت إحدى السيدات بوجود طليقها في القرية لتقديم واجب عزاء، فجمعت أقاربها وترصدوا للسيارة التي كان يستقلها وحطموها أثناء وجود شخصين داخل السيارة، وتمكنت مباحث تمى الأمديد من ضبط مرتكبي الواقعة وعرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم.

بلاغ من شخصين باعتداء 6 أشخاص عليهم

وتبلغ لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، من كل من الدكتور «محمد. س» والمهندس «أحمد. ا»، بقيام 6 أشخاص بالهجوم عليهم أثناء عودتهم من تقديم واجب العزاء في قرية البيضاء التابعة لدائرة المركز، وكانوا يحملون أسلحة بيضاء وشوم وقاموا بتحطيم السيارة والتعدي على الموجودين بداخلها بالسب والشتم.

الاعتداء على طليق سيدة في قرية البيضاء

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث تمى الأمديد بالدقهلية من إلقاء القبض على 6 أشخاص محرر ضدهم محضر بالواقعة، وبمواجهتهم في محضر التحقيق، تبين وجود خلافات سابقة بين طليقة المجني عليه الأول، ووجود قضايا بينهما متداولة في المحاكم، وعقب معرفتها بوجود طليقها بالقرية لتقديم واجب العزاء تمكنت من جمع 5 أشخاص من أقاربها «سيدتين و3 رجال»، وتعدوا عليه وهو بداخل السيارة ومعه مرافقه، وضربوهم بالشوم وحطموا السيارة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.