«ومن الحزن ما قتل».. «كريم» يلحق بخطيبته بعد ساعات من رحيلها بالدقهلية

حالة من الحزن تعيشها محافظة الدقهلية، بعد وفاة شاب اليوم الخميس، حزناً على خطيبته، التي رحلت قبل ساعات قليلة، في ناحية «عزبة الفتح» بقرية «مصر الجديدة»، بدائرة مركز الجمالية، حيث أصيب الشاب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاة خطيبته متأثرة بإصابتها بمرض السكري، وقررت النيابة العامة نقل جثة الشاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لبيان سبب الوفاة.

وفاة الشاب «كريم» حزناً على رحيل خطيبته

وتوفى الشاب «كريم أحمد شحاتة»، 24 سنة، من «عزبة الفتح»، بدائرة مركز الجمالية، في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بعد أقل من 24 ساعة من وفاة خطيبته «دنيا محمد مصطفى حسانين»، من نفس القرية، نتيجة إصابتها بمضاعفات مرض السكري تسببت في وفاتها.

خطوبة «كريم ودنيا» منذ 6 شهور

تحدث عم الشاب «كريم» لـ«الوطن» قائلاً إن أسرتي العروسين جيران منذ فترة طويلة، وتمت خطبتهما قبل حوالي 6 أشهر، مشيراً إلى أن ابن شقيقه كان يعمل في محل لبيع الأقمشة بمحافظة دمياط، وفجأة اتصلوا به وأبلغوه بأن خطيبته مريضة في المستشفى، وظل بجوارها أكثر من يوم ونصف، وظل جالسا بجوارها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، لافتاً إلى أنهما كانا يستعدان للزواج بعد 6 أشهر، حيث أن «كريم» هو الأخ الأكبر في أسرته.

مرض «كريم» ووفاته بعد 24 ساعة من خطيبته

وأضاف عم الشاب «كريم» أن ابن أخيه حضر جنازة خطيبته، وظل واقفاً على قدميه يأخذ عزائها، كما قام بزيارة شقيقته، حتى فوجئت الأسرة باتصال يبلغهم بأن «كريم» تعب وتم نقله للمستشفى، حيث تبين أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، إلا أنه سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة هو الآخر ليلحق بخطيبته، وبعد تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، أمرت بنقل جثته إلى مستشفى المنصورة الدولي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، بعد وفاة الشاب «كريم»، بعد ساعات قليلة من رحيل خطيبته «دنيا»، في انتظار تصريح النيابة العامة بدفن الجثة، لتشييعه إلى مثواه الأخير.