مصرع شخص بـ3 طلقات في الدقهلية.. «كان بيفض خناقة»

أنهى شخص حياة جاره في محافظة الدقهلية، بـ3 طلقات بعدما أطلق النار في الهواء بشكل عشوائي لإرهاب جيرانه بعد نشوب خلاف على لعب الأطفال في قرية «النسايمة» مركز المنزلة، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى المنزلة المركز، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي؛ لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

وصول المجني عليه مستشفى المنزلة جثة هامدة

تلقى مأمور مركز شرطة المنزلة، بلاغًا من مستشفى المنزلة المركزي، بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة نتيجة الإصابة بثلاثة طلقات، وجرى وضعه في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

تفاصيل إطلاق النار على المجني عليه

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنزلة، إلى مكان البلاغ وبالفحص، تبين مصرع شخص يدعى «زغلول رشاد»، 40 عامًا، عامل وذلك أثناء تواجده على مقهى بقرية النسايمة، حيث تصادف قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار بشكل عشوائي في الشارع، بسبب وجود خلافات أسرية بين عائلتين بسبب لعب الأطفال، وبعد الانتهاء من الخلافات، قام أحد الأطراف بإحضار سلاح ناري «بندقية ألية»، وإطلاق النار بجوار منزل الطرف الثاني، وعندما طلب المجني عليه من المتهم الكف عن إطلاق النار العشوائي، فوجه إليه السلاح وأصابه بعدد 3 طلقات تسبب في إنهاء حياته، وفر المتهم من المكان فور ارتكاب الواقعة.

ونقل الأهالي المجني عليه، إلى مستشفى المنزلة المركزي في محاولة لإنقاذ حياته إلا أنه توفي فور وصوله المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وأمرت بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها وبيان ما به من إصابات والتصريح بالدفن عقب ذلك.