عقوبة اختراق المواقع الإلكترونية.. حبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه

أثار اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، غضب الكثير من المواطنين لبث بعض الأخبار الكاذبة، وتواصلت «الوطن» مع محمد سلامة المحامي، لبيان ماهية العقوبة القانونية لاختراق المواقع الإلكترونية.

وقال «سلامة»، إن قانون مكافحة جرائم الانترنت الصادر في عام 2018 كان صارمًا في عقاب مخترقي المواقع الإلكترونية، وتعرض في مادتيه (17) و(18) للعقوبة القانونية المقررة في هذا الشأن.

حبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه

وأوضح «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة (17) من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كليًا أو جزئيًا متعمدًا ودون وجه حـق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة».

الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة

وأوضح أن المادة 18 من ذات القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخـتـرق بريد إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».