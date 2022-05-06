عاجل.. ‏فتح ‎مسجد ومقام سيدي المرسي أبو العباس في الإسكندرية غدا

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن فتح مسجد سيدي المرسي أبوالعباس بالإسكندرية المسجد والمقام أمام المصلين والزائرين غدا السبت ٧ مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء وباقي مقامات الإسكندرية بدءا من الأحد بإذن الله تعالى.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الأوقاف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قبل قليل.

قرارات وزارة الأوقاف بشأن المساجد والأضرحة

وكان وزير الأوقاف، أكد أنه لا مانع من بدء تطبيق قرارات فتح المساجد بكامل طاقتها مثلما كان قبل جائحة كورونا، الآن، وليس يوم الأحد، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط التى يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وأضاف جمعة خلال مؤتمر صحفي له اليوم، لإعلان ضوابط زيارة المقامات والأضرحة، أن القرار صدر الآن في هذا التوقيت أن آخر اجتماع قبيل رمضان بلجنة إدارة أزمة الأوبئة، لمناقشة التوسع في الفتح ولكن كان القرار التوسع بحساب خوفا من التوسع بشكل كامل في رمضان ، ثم بعد شهر رمضان كان الاتجاه للفتح في الحياة العامة وليس المساجد فقط فى حال كان هناك استقرار وتراجع في حالات الإصابة، وهو ما حدث وأصبحت المساجد هى بادرة الفتح.

عودة الدروس وفتح المساجد

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن أبرز القرارات التى تم اتخاذها الأيام الماضية والتى تؤكد الاتجاه للفتح، هى استمرار الدروس الدينية بالمساجد والتى بدأت فى شهر رمضان، فتح مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وعودة المقارئ القرآنية.

وأعلن جمعة، أن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها نقطة الانطلاق، وهو مفتوح من الآن أمام الرجال والنساء من التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء مع فتحه مبكرا لشعائر صلاة الفجر على نحو ما كان يعمل قبل جائحة كورونا مع تكثيف الدروس الدينية والبداية بدرس العصر اليوم.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.

وأكد أن أعمال التطوير التى تتم بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها، لن تقل بل ربما تزيد عما تم من أعمال تطوير فى مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

وأشار جمعة إلى أن أعمال تطوير مسجد الإمام الرفاعي تتجاوز 20 مليون جنيه منها 18 مليون جنيه من الأوقاف و2 مليون جنيه من السياحة، كما أنه تم تخصيص 60 مليون جنيه للظاهر بيبرس والمسجد المحلي برشيد.

وقال، إنه سيتم فتح المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات ، حيث سيتم تكليف الواعظات بعمل المقارئ القرآنية للسيدات، لافتا إلى أنه سيتم وضع جداول محددة للمقارئ القرآنية في المساجد.

وتابع: لا مانع من بدء تطبيق قرارات فتح المساجد بكامل طاقتها مثلما كان قبل جائحة كورونا، الآن، وليس يوم الأحد، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط التى يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وأضاف أنه فى حال كانت مساحة المسجد كبيرة مثل مسجد الإمام الحسين والمسجد الأحمدي، سيتم عمل أكثر من مقرأة في المسجد وفقا لمساحته

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن أبرز القرارات التى تم اتخاذها الأيام الماضية والتى تؤكد الاتجاه للفتح، هى استمرار الدروس الدينية بالمساجد والتى بدأت فى شهر رمضان، فتح مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وعودة المقارئ القرآنية.