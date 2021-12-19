محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة توتنهام وليفربول اليوم، في القمة التي تجمعهما على ملعب «وايت هارت لين الجديد»، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، التي تأتي ضمن 4 لقاءات فقط من أصل 10 بهذا الأسبوع، بعد تفشي فيروس كورونا.

من المحدد أن يكون موعد مباراة توتنهام وليفربول اليوم، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة «السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة»، ويبحث خلالها النجم المصري محمد صلاح عن مواصلة تألقه هذا الموسم، والانفراد أكثر بترتيب الهدافين وصناع اللعب بـ«البريميرليج».

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