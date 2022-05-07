حكم الجمع بين صيام ست من شوال والقضاء.. مركز الأزهر للفتوى يوضح

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا من سائلة تقول: «هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟» وهو من الأسئلة التي تكثر في شهر شوال تحديدًا لاسيما بخصوص السيدات اللائي يردن قضاء ما عليهنّ من أيام في شهر رمضان والجمع في النية مع صيام ست من شوال لتحصيل ثواب السنة أيضًا.

الجمع بين ست من شوال والقضاء

وبخصوص حكم الجمع بين ست من شوال والقضاء قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إجابته: «الْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمولَانَا رَسُولِ اللهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. وبعد؛ فصحة الجمع بين نية القضاء الواجب وصوم النافلة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والأولى ألا يُشغَل يوم الفريضة بصيام غيرها، ثم إذا أتم العبد الفريضة صام ما شاء من النوافل».

وواصل مركز الأزهر موضحًا: «إنما يجوز الجمع بين نيتين لمن نوى صيام سُنَّتَين في يوم واحد، كصيام يوم من ست شوال في يوم الاثنين مثلًا».

رأي الشافعية

وفيما يتعلق بالجمع بين صيام ست من شوال والقضاء، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إنَّه عند الشافعية أن من صام القضاء في شوال قد حصَّل ثواب ست شوال إذا صام ستًا منه بأي نية؛ لعموم قول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.