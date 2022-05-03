«أيام يحرم الصيام فيها».. تنبيه من دار الإفتاء قبل الستة من شوال

أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك 5 أيام يحرم الصيام فيها، وذلك ردا على سؤال تلقته يقول «هل هناك أيام يحرم الصوم فيها وما هي هذه الأيام؟»، وأجابت الدار على السؤال حيث نشرت الفتوى عبر موقع رمضان الذي دشنته متفرعا من موقعها الرسمي، ويستعرض التقرير التالي إجابة هذا السؤال.

الأيام التي يحرم الصيام فيها

وبخصوص الأيام التي يحرم الصيام فيها قالت دار الإفتاء إلى أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها هي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

وفي شرحها للأيام التي يحرم الصيام فيها قالت دار الإفتاء المصرية إنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم صوم الأيام التالية:

1 - أو يوم عيد الفطر.

2 - أول يوم عيد الأضحى.

3 - أيام التشريق؛ وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.

وبذلك يكون هناك 5 أيام يحرم الصيام فيها.

دار الإفتاء المصرية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه قد استدل الجمهور على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ». أخرجه مسلم في صحيحه.

وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في صحيحه.

وتابعت: قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 163): «(ولا يصح صوم العيد) أي الفطر والأضحى ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين وللإجماع، ولو نذر صومه لم ينعقد نذره (وكذا التشريق) أي أيامه، وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) ولو لمتمتع؛ للنهي عن صيامها».