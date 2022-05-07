«هاينز» تقرر بيع الكاتشب في الميتافيرس وتحل مشكلة التوريد افتراضيًا

أعلنت شركة كرافت هاينز، استخدامها لتقنية الميتا فيرس metaverse للمساعدة في وضع الكاتشب على الرفوف بشكل أسرع افتراضيا، وذلك بالتعاون مع شركة Microsoft للمساعدة في تأمين سلسلة التوريد الخاصة، واستخدام الأتمتة لتسريع العمليات وتكرار مرافق الشركة عبر الإنترنت.

وبحسب CNN Business، ابتكرت كرافت «التوائم الرقمية» في ميتا فيرس التي تسمح للشركة بحل المشكلات افتراضيًا، وتوصيل منتجاتها إلى محلات البقالة بسرعة أكبر، والتأكد من أن المصانع تعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

مايكروسوفت ملتزمة بدعم عملائها فى الميتافيرس الصناعي

وقالت لورين باردين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Microsoft Industry Solutions، أن مايكروسوفت ملتزمة بدعم عملائها فيما نسميه metaverse الصناعي، وهذا يعني أن Kraft Heinz ستكون قادرة على وضع منتجاتها في أيدي المستهلكين بشكل أسرع، مشيرة إلى أنه رغم من أن metaverse الحقيقي هو عالم افتراضي غير جاهز تمامًا لوقت الذروة، فقد أصبح مصطلح «metaverse» مصطلحًا شاملاً لكل شيء افتراضي، بما في ذلك الحلول اللوجستية التي تتبعها شركات مثل Kraft Heinz و Microsoft.

وقال كارلوس أبرامز ريفيرا، رئيس شركة كرافت هاينز في أمريكا الشمالية، إن التعاون مع مايكروسوف يعتبر من أكبر استثماراتها في مجال التكنولوجيا، وتزيد من ثقة عملائنا بنا، مضيفًا أنها يجب أن تساعد في «التأكد من وجودنا كلما احتجت إلينا بغض النظر عن الوضع الذي يمر به العالم».

وأضاف رئيس شركة كرافت هاينز في أمريكا الشمالية، أن شركته شهدت اختبار سلاسل التوريد الخاصة بها في وقت مبكر من الوباء، عندما أغلقت المطاعم أبوابها وبدأ المستهلكون في التسوق بدافع الذعر في محلات السوبر ماركت، لمواكبة التحول الحاد في الطلب، كان عليهم عمل عدة محاور سريعة، مثل إعطاء الأولوية للمنتجات الشائعة على المنتجات المتخصصة وأحجام عبوات معينة على غيرها.

استخدام التوائم الرقمية يتيح الخيار الافتراضي لـ Kraft اكتشاف الأخطاء مسبقًا

وأوضح أبرامز ريفيرا، أن شركة كرافت لا تمتلك حاليًا نظامًا يسمح لنا برسم خرائط للمصنع بأكمله لمعرفة أفضل تدفق، أما باستخدام التوائم الرقمية، اصبح الأمر سهلا، ويمكن أن يتيح الخيار الافتراضي أيضًا لـ Kraft اكتشاف الأخطاء مسبقًا من خلال السماح لها بمحاكاة الإنتاج، مشيرا إلى أنه يمكن أن يساعد الاختبار عبر الإنترنت في تسريع عملية طرح منتج جديد في السوق، وتتحول الشركات إلى metaverse نظرًا لأن فكرة metaverse تكتسب قوة جذب، فإن المزيد من الشركات تبحث عن طرق للتواصل افتراضيًا مع المستهلكين، وكرافت على سبيل المثال، لا تستخدم فقط التكنولوجيا لحلول ما وراء الكواليس للتحديات اللوجستية.