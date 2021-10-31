سؤال برلماني عن مشروع «ميتا فيرس» يعتبره بوابة التحرش بـ49% من النساء

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن العالم كله أصيب بصدمة هائلة بعد الإعلان عن مشروع الواقع الافتراضي لـ«مارك زوكربرج»، الذي غيّر اسم شركته فيس بوك إلى «ميتا» وتضم أيضًا التطبيقات الثلاثة «فيس بوك، واتس آب، وانستجرام»، الذي يعد نقلة تكنولوجية هائلة باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، بحسب وصف «مارك».

وأعلن عضو مجلس النواب، تقدمه بأول سؤال برلماني عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي metaverse للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مفاده: «ما هي استعدادات الحكومة المصرية لتكنولوجيا الواقع الافتراضي بعد إطلاق مشروع metaverse؟

إجراء عمليات جراحية عبر ميافيرس

وأوضح «محسب»، أن هناك الكثير من الملفات المرتبطة بهذه التكنولوجيا، من بينها أن جميع البيانات الشخصية لأي مواطن ستكون متاحة عبر الواقع الافتراضي، وسيتم التعامل معها سواء بالنسبة للتجارة أو الصناعة أو حتى الكشوف الطبية والعلاجات، مضيفًا «بحسب هذه التكنولوجيا سيتم إجراء عمليات جراحية وكشوف طبية للمواطنين عبر استخدام المميزات الهائلة التي تستخدمها هذه التكنولوجيا».

49 من نساء أمريكا تعرضن للتحرش

ولفت إلى أنه توجد العديد من السلبيات المرتبطة بها، إذ تتيح التكنولوجيا الجديدة وجود شخصية مماثلة لأي شخص في العالم الافتراضي، ومن ثم فإن هذه الشخصيات الافتراضية تتعرض لكل الأحداث التي تمر بالإنسان الطبيعي، وفي إحدى الدراسات كشفت جمعية أمريكية أن 49٪؜ من النساء تعرضن للتحرش في هذه التكنولوجيا، وكذلك 39٪؜ من الرجال؛ مما اضطر إلى قيام كثير منهم بتقديم بلاغات وتحرير محاضر رسمية ضد مستخدمين آخرين، بسبب الأضرار النفسية البالغة التي خلفتها هذه التكنولوجيا.